In Thailand geht die Suche nach dem seit rund zehn Tagen in einer Höhle verschollenen Jugend-Fussballteam mit unverminderter Intensität weiter. Taucher arbeiteten die ganze Nacht zum Montag daran, ein Seil in die überflutete Höhle in der Provinz Chiang Rai zu legen, wie Provinzgouverneur Narongsak Osotthanakorn Journalisten sagte. Es seien auch neue Zugänge zur Höhle entdeckt worden.