In diesen sechs Regionen sind Spaniens Separatisten am stärksten.

Einwohner: 8'410'000

Fläche: 87'268 km2

BIP: 148.5 Mrd. €

BIP/Kopf: 17'651 €

Medianeinkommen: 20'650 €

Die Region im Süden des Landes, die aus acht Provinzen besteht, stand am längsten unter der Herrschaft der muslimischen Eroberer aus Nordafrika. Die lange Fremdherrschaft hat sich in der kulturellen DNA Andalusiens niedergeschlagen. Möglicherweise sind deswegen Bewegungen, die für mehr Selbstbestimmung eintreten, hier relativ früh aufgetreten: Schon im 19. Jahrhundert forderten Nationalisten ein autonomes Andalusien innerhalb eines föderalen Spaniens. Nach der Franco-Diktatur setzten sich mehrere Parteien für eine grössere Autonomie der Region ein, doch nur Splittergruppen forderten die Loslösung von Spanien.

2007 stimmte eine grosse Mehrheit der Einwohner für mehr Befugnisse im Bereich Steuern und eine Stärkung der nationalen Identität. Insgesamt sind die separatistischen Tendenzen in Andalusien jedoch gering; der Partido Andalucista, der zeitweise in einigen Städten in Westandalusien das Bürgermeisteramt erobern konnte, in den regionalen Wahlen 2015 aber nur auf 1,5 Prozent kam, löste sich im selben Jahr auf.

5. Balearen

Islas Baleares / Illes Balears