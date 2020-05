Impfgegner, Esoteriker, Rechtsradikale - Deutschlands breite Front gegen die Coronamassnahmen

Die Berliner Polizei hatte am Wochenende reichlich Arbeit. Vor der Volksbühne und am Alexander Platz gingen trotz Versammlungs-Beschränkungen zeitgleich Tausende auf die Strasse, um gegen die von der Regierung verhängten Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie zu protestieren. Das Gros der Demonstranten hielt sich dabei nicht an die Abstandsregel von 1,50 Meter. Kaum jemand trug einen Mundschutz.

Das Projekt rund um den HNO-Arzt bereitet dem Jenaer Rechtsextremismus-Forscher Matthias Quent Sorgen. «Vor Kurzem sagte ich noch: Bisher haben die Unzufriedenen und Frustrierten, Verschwörungserzähler, Esoteriker, Impfgegner, Antisemiten und Rechtsradikale hierzulande kein Kollektiv gebildet und daher sei die Gefahr überschaubar. Mit Widerstand 2020 ändert sich das nun.» Beobachter gehen davon aus, dass die Proteste in Zukunft an Dynamik hinzugewinnen werden, wenn die ökonomischen Folgen der Einschränkungen zu spüren seien.

Dass die Pandemie trotz zuletzt erfreulichen Tendenzen in Deutschland nicht durchgestanden ist, zeigen neueste Zahlen des Robert Koch-Institutes (RKI). Demnach bewegte sich die so genannte Reproduktionszahl R nun zwei Tage in Folge über dem kritischen Wert von 1,0. Der Wert zeigt an, wie viele weitere Menschen ein an Covid-19 Infizierter im Schnitt ansteckt. Noch am Mittwoch lag der R-Wert in Deutschland bei 0,65. Das RKI betonte allerdings, dass sich noch keine Trendumkehr durch den gestiegenen R-Wert ablesen lasse aufgrund statistischer Schwankungen.