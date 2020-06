Immer mehr Strafklagen: Welche Schuld tragen Regierungen am Tod durch Covid-19?

Am häufigsten haben sie aber die Pariser Regierung im Visier. Emmanuel Macron kann nicht behelligt werden, da er über eine umfassende Amtsimmunität verfügt. Für ihn muss Premier Edouard Philippe den Kopf hinhalten. Eingeklagt werden auch die Gesundheits-, Justiz- und Innenminister.

Die Pariser Staatsanwaltschaft hat die bisher eingegangenen Beschwerden und Strafklagen diese Woche in vierzehn getrennte Verfahren aufgeteilt und eine Voruntersuchung gestartet. Mehrere Klagen gegen den Altersheim-Betreiber Korian lauten auf «Unterlassung von Hilfe für gefährdete Personen».

Die juristische Aufbereitung der Coronazeit beginnt erst. Was die politischen Verantwortlichen vieler Länder erwartet, lässt sich in Frankreich absehen, wo die Anzeigen und Gerichtsklagen am weitesten gediehen sind. 84 Fälle haben Anwälte bereits bei der Staatsanwaltschaft in Paris eingereicht.

Agnès Buzy, die im Februar als Gesundheitsministerin zurückgetreten war, um bei den folgenden Gemeindewahlen anzutreten, wird als Beleg für politisches Fehlverhalten zitiert: «Ich wusste, dass ein Tsunami auf uns zukommen würde, und warnte Edouard Philippe schon am 30. Januar», sagte sie später. Die trotz der Coronakrise abgehaltenen Gemeindewahlen bezeichnete sie als «Maskerade», um anzufügen: «Wir hätten den Urnengang stoppen müssen.» Macron hielt aber am ersten Wahlgang am 15. März fest.

Sündenböcke für die menschlichen Urängste

Unter den Klägern befinden sich deshalb auch Lokalpolitiker, die vermutlich bei der Aufsicht in den Wahllokalen angesteckt worden waren. Eine Untersuchungskommission der Nationalversammlung hat bereits Anhörungen eröffnet.

Der sozialistische Abgeordnete Boris Vallaud verlangt nun einen fundierten Vergleich der europäischen Reaktionen. Andere Politiker warnen vor solchen Erhebungen, da sie in härter getroffenen Ländern eine ganze Serie von Strafklagen auslösen müssten. Anwaltskanzleien auf der ganzen Welt halten Grosskonzerne und Investoren schon jetzt zu Klagen an.

In Paris wächst die Kritik an der zu erwartenden Prozessflut in Sachen Corona. Der Philosoph Alain Finkielkraut moniert: «Wir suchen für unsere Urängste gerne Sündenböcke. Und dann schleppen wir sie vor das Gericht unserer überinformierten Dummheit.»