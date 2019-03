Jonathan Watts sammelt die Lehrbücher ein, die Schüler am Ende der Lektion zurückgelassen haben. «Teenager hören nur sehr selektiv zu, vor allem Jungs», sagt er schmunzelnd. Watts unterrichtet Geografie an einer Sekundarschule im Norden Londons und liebt seinen Job «meistens», wie er sagt.

Trotzdem zählt Watts die Tage bis zu den Osterferien: «Die ganze Bürokratie, der konstante Druck, gewisse Ziele zu erreichen, der Eindruck, dass man ständig von irgendeiner Seite beobachtet und bewertet wird – es wird manchmal einfach zu viel.» Oft fühle er sich ausgelaugt während Lektionen, «wo ich eigentlich 100 Prozent für die Kids da sein will. Ich merke, dass die Ansprüche an mich ausserhalb der Schulstunden am grössten sind.»

Flexiblere Arbeitsmodelle in der Schweiz

Auch Catherine Bruce (52) sieht die Arbeitsfreude in den englischen Staatsschulen in Gefahr: «Es ist ein konstanter Balanceakt», sagt die Primarlehrerin. «Das Arbeitspensum scheint nur noch zu wachsen. Ich beobachte, wie junge, enthusiastische Lehrerinnen und Lehrer dazu aufgemuntert werden, sich schnell auszubrennen.» Bruce unterrichtet seit 20 Jahren im Westen Londons und muss am Freitag nach Arbeitsschluss oft ein Taxi bestellen, um all die Schulhefte nach Hause zu bugsieren, die noch korrigiert werden müssen.

Der englische Erziehungsminister Damian Hinds (49) zeigt Verständnis für die Kritik, die auch von den grossen Gewerkschaften des Erziehungsbereichs geübt wird: «Jeder soll sich sehr klar darüber sein, wie schwer Lehrer arbeiten», liess er in einem kürzlichen Presseinterview verlauten. Hinds kann sich allerdings keine Allgemeinplätze erlauben, das Problem der Überlastung im Lehrberuf drückt sich in zunehmend unbequemen Statistiken aus: 40 Prozent von befragten Lehrkräften sagten kürzlich in einer Umfrage, dass sie über 21 Stunden pro Woche zu Hause arbeiten, um mit den Anforderungen ihres Mandats mitzuhalten. In London verlassen knapp 35 Prozent der neuen Lehrerinnen und Lehrer den Beruf in den ersten vier Jahren.

Die Zahl von Sekundarschülern wird laut Prognosen um 20 Prozent anwachsen im nächsten Jahrzehnt – was einer Lehrkraft-Abwanderungsrate von 10 Prozent gegenübersteht. Damian Hinds sieht Handlungsbedarf: Er will einen Schwerpunkt darauf legen, das schiere Datenvolumen zu reduzieren, das in Schulen tagtäglich angehäuft wird.

«Ich bin nicht Lehrer geworden, um routinemässig Tabellen auszufüllen», merkt da auch Jonathan Watts an. Ausserdem verspricht der Politiker Hilfe bei der Erstellung von Unterrichtsplänen, wo er «grosses Potenzial» erkennt, Ressourcen zusammenzulegen. Gewerkschaftsboss Kevin Courtney, der die National Education Union anführt, sagt über den Erziehungsminister: «Er hat angefangen, zuzuhören, und das freut uns natürlich. Aber die Arbeit ist noch lange nicht erledigt. Die Anstellungskrise ist enorm.» Hinds sieht die Lösung in Arbeitsmodellen wie Jobsharing und vermehrten Teilzeitanstellungen.

«Ich baue einen Tag ab im nächsten Schuljahr», sagt Catherine Bruce, «aber ich weiss, dass mein Schulleiter kein grosser Fan von Teilzeitstellen ist.» Dem Erziehungsminister schwebt eine «kulturelle Verlagerung in den Köpfen» vor. Er appelliert an die Primar- und Sekundarschulen, mehr Flexibilität zu zeigen, wenn es um die Festlegung von Arbeitsstunden und Präsenzzeiten geht.

«In diesem Punkt gibt es bei uns kein Entwicklungspotenzial», tönt es hingegen aus der Dienststelle Volksschulbildung in Luzern und dessen Leiter Charles Vincent (63): «In unseren Schulen arbeiten sehr viele Lehrpersonen in Teilzeit, gut 80 Prozent.»

Es gebe auch im Kanton Luzern gewisse Anzeichen einer Personalverknappung, vor allem auf der Primarstufe und in ländlichen Gebieten. Vincent aber ist von der Attraktivität des Lehrberufs in seinem Einzugsgebiet nach wie vor überzeugt: «Lehrpersonen, welche Fragen zur Unterrichtsführung haben, oder solche, die Probleme mit einzelnen Lernenden haben, können Unterstützung durch qualifizierte Beraterinnen und Berater holen», führt er als Beispiel aus.

Die Ansprüche der Wirtschaft steigen

In London ist das anders, wie Geografielehrer Jonathan Watts sagt: «An der Frontlinie fühlt man sich oft allein gelassen, und ich wünsche mir definitiv mehr Unterstützung. Kolleginnen und Kollegen helfen, aber von der Schulleitung kommen oft nur nette Worte, wo es offen gesagt Taten braucht.»

Auch in der Ostschweiz ist man sich den wachsenden Herausforderungen im Schulzimmer bewusst. Alexander Kummer (53), Leiter des Amtes für Volksschule des Kantons St. Gallen, nennt den «Umgang mit der Heterogenität in der Klasse und den Leistungsunterschieden» als Hauptgrund, warum das Stressniveau für Lehrerinnen und Lehrer zunimmt.

Ausserdem gebe es seitens der Wirtschaft steigende Anforderungen an die Volksschule und damit die Pädagogen: «Gleichzeitig sollen die Kinder auch Kinder bleiben dürfen. Der Umgang mit dieser Gratwanderung ist anspruchsvoll.» Der zukünftige Bedarf an Lehrkräften sollte im Kanton St. Gallen gedeckt werden können, meint Kummer zuversichtlich.