Nicht hilfreich für Verhandlungen

Indirekt antwortete Bolton damit auch auf aktuelle Medienberichte, in denen – anhand von Fotobeweisen – die These aufgestellt wurde, dass Pjöngjang sämtliche Versprechen, die Kim während des Gipfeltreffens in Singapur abgab, bereits gebrochen habe. Er kommentiere solche Artikel prinzipiell nicht, sagte der Sicherheitsberater, weil es sich dabei um vertrauliche Informationen handle. Auch sei es für die Verhandlungen mit Nordkorea nicht hilfreich, wenn fast jeden Tag über angebliche Rückschritte gesprochen werde. Auf dem Fernsehsender ABC räumte Bolton aber immerhin ein, dass Nordkorea bisher den amerikanischen Verhandlungspartnern keine Liste überreicht habe, auf der sämtliche Waffenbestände des Regimes verzeichnet sind.

Für westliche Nordkorea-Experten ist dies ein weiterer Beweis dafür, dass Pjöngjang mit falschen Karten spielt. Kim hege keine Pläne, sich an seine Zusicherungen zu halten, sagte Abraham Denmark, der für die Denkfabrik Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington arbeitet, kürzlich vor einem Parlamentsausschuss. Diese Einschätzung wird gemäss der «Washington Post» auch von der Defense Intelligence Agency geteilt, dem Geheimdienst des Verteidigungsministeriums.

Untermauert werden solche Aussagen zum Beispiel mit Satellitenbildern, die eine expandierende nordkoreanische Rüstungsfabrik in Hamhung, der zweitgrössten Stadt im Land, zeigen. David Schmerler, der am Middlebury Institute for International Studies in Monterrey (Kalifornien) forscht, ist überzeugt davon, dass die Fabrik Komponenten herstelle, die für das Raketenprogramm der Nordkoreaner verwendet würden. Angesichts solcher Rückschläge wächst der Druck auf US-Aussenminister Pompeo, der noch diese Woche nach Pjöngjang reisen soll, um mit dem Regime über einen konkreten Zeitplan zu diskutieren.