Die Polizei sprach von "mehreren Opfern". Unklar war nach dem Unglück nordwestlich von London, ob es Überlebende gab.

Der Unfall soll sich um die Mittagszeit in der Nähe eines historischen Herrenhauses in der Umgebung von Aylesbury in der Grafschaft Buckinghamshire ereignet haben. Die beiden Fluggeräte sollen von einem nahen Flugplatz aus gestartet sein.