Grosszügige Geldgeschenke: Das sind die 5 Gewinner des EU-Mammutgipfels

500 Milliarden Euro hätten es sein sollen, 390 Milliarden Euro waren es letztlich: So viel Geld will die EU an die am härteste von der Coronakrise getroffenen Länder verschenken. Zurückbezahlen müssen die Beschenkten das Geld nicht, im Gegensatz zu den 360 Milliarden Krediten, die die Staats- und Regierungschefs ebenfalls an die Corona-Getroffenen verteilen wollen. Das sind die 5 Gewinner des Mammutgipfels: 1. Italien: 81,4 Milliarden Euro

Premierminister Giuseppe Conte ist der grosse Gewinner des EU-Gipfels. Sein Land kriegt am meisten aus dem Corona-Wiederaufbautopf: 81,4 Milliarden Euro erhalten die Italiener, ohne sie zurückzahlen zu müssen. Dazu kommen 127,4 Milliarden Euro an billigen Krediten. Eine Kröte aber musste Conte schlucken: Die anderen EU-Staaten werden genau kontrollieren, wie das Geld eingesetzt wird und notfalls die Auszahlung blockieren. 2. Spanien: 72 Milliarden Euro

Bei seiner Rückkehr vom Mammut-Gipfel wurde Spaniens Premier Pedro Sanchez in Madrid mit Applaus empfangen. Kein Wunder: Spanien erhält mit 72 Milliarden an Zuschüssen und bis zu 67 Milliarden an billigen Krediten am Zweitmeisten nach Italien. Regierungschef Sanchez zeigte sich mit den Ergebnissen des historischen Gipfels in Brüssel hochzufrieden. Ein richtiger «Marshall-Plan» sei das, sagte der Sozialdemokrat. 3. Frankreich: 40 Milliarden Euro

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kämpfte an der Seite von Kanzlerin Angela Merkel für das Hilfspaket. Immerhin wird Paris rund 40 Milliarden an Transferzahlungen erhalten. Ob Frankreich auch Kredite in Anspruch nimmt, ist ungewiss. Macron hat gekriegt, was er wollte: Gemeinsame EU-Schulden. Wermutstropfen: Frankreich wird als zweitgrösster Nettozahler die gestiegenen EU-Haushalts-Rabatte der «Sparsamen» ausgleichen müssen. 4. Polen: 40 Milliarden Euro

Warschau ist so schon der grösste Profiteur des gemeinsamen EU-Haushaltes: In den Jahren 2021 bis 2027 werden 66 Milliarden an Kohäsionshilfen und 28,5 Milliarden an Agrarhilfen nach Polen fliessen. Dazu kommen jetzt rund 30 Milliarden an «A fond perdu»-Beiträgen aus dem Corona-Paket. Macht 125 Milliarden für die nächsten sieben Jahre. Wenn das nicht reicht, könnten noch 34 Milliarden an Billig-Darlehen draufgelegt werden. (rhe) 5. Griechenland: 20 Milliarden Euro