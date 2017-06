Theresa May, geboren am 1. Oktober 1956 in Eastbourne (East Sussex), ist die zweite Frau im Amt des britischen Premiers. Zu Beginn ihrer Amtszeit machten vor allem zwei iher Eigenschaften Schlagzeilen: ihre «Toughness», die Härte in Verhandlungen, und ihr Faible für extravagante Schuhe. Einen Erdrutschsieg erwartend, rief May vorgezogene Neuwahlen aus. Hängen geblieben ist vor allem ein Satz der seit Juli 2016 amtierenden Premierministerin: «Brexit means Brexit», sagte sie vor einem Jahr, ein harter Schnitt solle der Austritt Grossbritanniens aus der EU werden. Die ehemalige Innenministerin ist verheiratet mit dem Bankmanager Philip John May, die Ehe ist kinderlos.