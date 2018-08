Das SMS erreichte Michael Cohen am Abend des 25. Oktober 2016, zwei Wochen vor der amerikanischen Präsidentenwahl. In der elektronischen Botschaft schrieb ein hochrangiger Vertreter des Klatschzeitschriftenherausgebers American Media: Cohen werde alsbald von einem Anwalt kontaktiert in einer Angelegenheit, die das Potenzial habe, «sämtliche» Beteiligte in ein schlechtes Licht zu stellen. Kurz darauf war Cohen am Telefon, um sich mit Redaktor Dylan Howard und David Pecker, Konzernchef von American Media und Freund von Donald Trump, zu besprechen. Dann wählte der New Yorker Anwalt, der damals im Dienste der Trump Organization tätig war, die Nummer des kalifornischen Fürsprechers Keith Davidson. Dieser vertrat unter anderem die Porno-Darstellerin Stormy Daniels und das ehemalige «Playboy»-Modell Karen McDougal.

So begann eine Affäre, die in den Augen amerikanischer Beobachter das Zeug hat, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten nachhaltig Schaden zuzufügen. Cohen räumte nämlich am Dienstag vor dem Bundesgericht in New York ein, er habe im Wahlkampf vor zwei Jahren gegen Wahlkampffinanzierungsgesetze verstossen, indem er Daniels, einer angeblichen Geliebten von Donald Trump, ein Schweigegeld von 130'000 Dollar überwiesen habe. Diese Zahlung, sagte Cohen, sei auf Veranlassung des heutigen Präsidenten erfolgt. Und sie habe das Ziel gehabt, die Wahl zu beeinflussen. Denn Trump oder zumindest seine Berater hätten Angst gehabt, dass ein öffentlicher Auftritt der Pornodarstellerin einem politischen Todesstoss gleichgekommen wäre. Trump hatte sich Ende Oktober gerade erst vom Wirbel erholt, der nach der Veröffentlichung einer alten Tonbandaufnahme entstanden war, in der er sich äusserst vulgär über Frauen geäussert hatte.