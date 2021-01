Geldstrafe für Roma-Bettlerin in Genf: Schweiz verletzte die Menschenrechte

In einem am Dienstag veröffentlichten Urteil heisst der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Strassburg die Beschwerde einer Rumänin gegen die Schweiz gut. Die Frau war in Genf wegen Bettelns in der Öffentlichkeit zu einer Geldstrafe von 500 Franken verurteilt worden. Nun soll sie 922 Euro Wiedergutmachtung erhalten.

Konkret handelt es sich um den Fall einer heute 23-jährigen Rumänin, die der ethnischen Minderheit der Roma angehört. Gestützt auf das Genfer Bettelverbot wurde sie 2011 zu einer Strafe von 100 Franken verurteilt. In den folgenden zwei Jahren wurde die junge Frau weitere acht Mal gebüsst und zweimal für je drei Stunden in Polizeigewahrsam genommen. Im Jahr 2014 lehnte das Genfer Polizeigericht einen Rekurs der Frau ab und verhängte eine Geldstrafe von insgesamt 500 Franken. Im selben Jahr lehnte auch das Bundesgericht die Beschwerde der Frau ab. Weil sie die Busse nicht bezahlen konnte, sass die Rumänin vom 24. bis 28. März 2015 ihre Strafe im Gefängnis von Champ-Dollon ab.