Die Beamten waren in eine Apotheke eingedrungen, in der sich der Geiselnehmer befunden hatte. "Der Täter wurde bei den Zugriffsmassnahmen schwerst verletzt und wird derzeit reanimiert", schrieb die Polizei auf Twitter.

Das Motiv des Täters sei noch unklar, sagte die Polizeisprecherin weiter. Dieser hatte für einen Grosseinsatz der Polizei gesorgt, die massive Kräfte am Hauptbahnhof zusammen gezogen hatte. Der Hauptbahnhof wurde geräumt. Der Zugverkehr an dem wichtigen Knotenpunkt wurde eingestellt

Etwa zwei Stunden hatte der Täter sich mit der Frau als Geisel in einer Apotheke im Gebäude des Bahnhofs verschanzt. Erste Notrufe hatten die Polizei am Mittag erreicht. Dort war zunächst nur von einer "Bedrohungslage" in einer Apotheke die Rede.