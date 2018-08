Ein wenig später löst sich ein Mann aus der Gruppe und geht direkt auf den Kameramann des ZDF zu. «Hören Sie auf, mich zu filmen!», fordert der Mann, der einen Sonnenhut in den Farben der deutschen Flagge trägt. «Sie begehen eine Straftat», ist sich der Demonstrant sicher. «Sie haben mir ins Gesicht gefilmt.»

Auch vor Ort ist ein Reporterteam des Fernsehsenders ZDF, das für das Magazin «Frontal 21» von der Kundgebung berichten will. Die Journalisten filmen zunächst rund zwanzig Personen, die sich auf dem Weg zur Kundgebung befinden. Sie skandieren: «Lügenpresse, Lügenpresse.» Es ist 17.40 Uhr.

Am Donnerstag vergangener Woche ist Angela Merkel zu Besuch in Dresden. Anhänger der Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) organisieren anlässlich der Visite der Kanzlerin eine Demonstration.

Am Rand des Besuchs der Bundeskanzlerin in Dresden ist ein Kamerateam, das im Auftrag des @ZDF für #Frontal21 https://t.co/t7q5CLkB6t - unterwegs war, etwa eine 3/4 Stunde von der Polizei festgehalten worden.Das Team war vorher von Pegida-Demonstranten verbal angegriffen worden. pic.twitter.com/JEPtFTGoGc

Das Fernsehteam will seine Unschuld der Polizei mittels Kamerabilder beweisen, doch diese will sich die Aufnahmen nicht ansehen.

Nach rund zehn Minuten dürfen die Journalisten ihre Arbeit wieder aufnehmen. Doch nicht für lange. Um 18 Uhr stellt ein weiterer Demonstrant bei der Polizei eine Strafanzeige gegen die Reporter. Sie seien ausfällig geworden, so seine Beschuldigung.

Er hat das öffentliche Interesse also letztlich durch sein eigenes Verhalten auf sich gezogen. Gross ins Bild gerät der Mann dann erst, weil er sich selbst auf die Kamera zubewegt, um die Aufnahmen zu unterbinden.»

Der fragliche Demonstrant ist zunächst nur allgemein als Teil einer vorbeiziehenden Gruppe zu sehen und war bereits aus dem Blickwinkel der Kamera wieder verschwunden, als er aufgrund seiner pöbelnden Einmischung in den Streit wieder von der Kamera in den Blick genommen wurde.

«Einzelne Teilnehmer dürfen dann aus der Menge herausgezoomt werden, wenn ihr Auftreten oder Verhalten bei der Demonstration eigenständigen Nachrichtenwert hat, es sich also um ein ‹Bildnis der Zeitgeschichte› handelt, wie wir Juristen sagen. Das ist hier meiner Ansicht nach der Fall.

Grundsätzlich dürfen Journalisten auf Demonstrationen filmen. Spiegel-Justiziar Sascha Sajuntz erklärt das auf Spiegel Online so:

Arndt Ginzel, der Journalist, der auf den Bildern des Vorfalls zu sehen ist, geht mit den Aufnahmen an die Öffentlichkeit. Wenige Stunden nach den Geschehnissen postet er einen Zusammenschnitt der Ereignisse auf Facebook und auf Twitter.

Das Video geht viral. Über eine Million Menschen haben sich die Bilder bis heute angesehen. In den Kommentarspalten beschweren sich viele User über die Nähe der sächsischen Polizei zur Pegida und zur AfD. Schnell kursiert der Hashtag #Pegizei.

Zur Erinnerung: Die Sitzbezüge in Sachsens Polizeifahrzeugen #pegizei pic.twitter.com/IMsVW9lmMb

Anders sieht dies der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Er verteidigt das Vorgehen der Behörden. «Die einzigen Personen, die in diesem Video seriös auftreten, sind Polizisten», schreibt der CDU-Politiker auf Twitter.

Das wäre an sich auch kein Problem. Solange sich die Polizei professionell verhält und nicht parteiisch agiert. Doch genau dies wird ihr nun vorgeworfen. Nach den Vorfällen in Dresden kritisieren der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) und die Deutsche Journalisten-Union das Vorgehen der Beamten scharf. Die Polizei habe sich «von pöbelnden Wutbürgern vor den Karren sperren lassen, anstatt die Reporter vor den Angreifern zu schützen, damit sie ungehindert ihren Auftrag der Berichterstattung erfüllen können», sagt DJV-Geschäftsführerin Cornelia Hass.

Schaut man sich die Resultate der Bundestagswahl 2017 an, ist davon auszugehen, dass es bei der sächsischen Polizei durchaus einen beträchtlichen Anteil von Angestellten gibt, die mit den Anliegen der Pegida sympathisieren. In Sachsen wurde die AfD mit 27 Prozent zur stärksten Kraft gewählt. Rund 10'000 Polizisten arbeiten für die sächsische Polizei. Wäre die Bevölkerung angemessen repräsentiert, würde dies bedeuten, dass rund 2700 davon AfD gewählt haben.

Die einzigen Personen, die in diesem Video seriös auftreten, sind Polizisten. Der Vorfall wird ohne Frage aufgeklärt. Der Polizeipräsident hat auch schon angeboten mit den betroffenen Journalisten zu sprechen @PolizeiSachsen #Dresden #dd1608 @smisachsen #sachsen

3. Die Eskalation

Am Dienstag dieser Woche dann die Nachricht, die in Deutschland einschlägt wie eine Bombe und schliesslich sogar Kanzlerin Angela Merkel zu einem Statement zwingt. Der Mann, der das Kamerateam des ZDF angepöbelt und zur Polizei gebracht hat, ist ein Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamtes (LKA). Er arbeitet also für die Polizeibehörde.