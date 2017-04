Präsidentschaftswahl Frankreich: Hier gehts zum Liveticker

In dem nun folgenden zweiwöchigen Wahlkampf werden zwei Programmentwürfe aufeinanderprallen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Hier ein Proeuropäer aus der Pariser Elite mit weltoffenem Ansatz, dort eine EU-Gegnerin, die sich als Aussenseiterin des Systems gibt und die Grenzen für Immigranten schliessen will. Ein «weicher» Mittepolitiker gegen eine «harte» Extremistin: Dazwischen klafft ein unüberwindbarer Graben, und selbst die französischen Wähler, die sonst These und Antithese so gut zu einer Synthese zu verschmelzen wissen, werden sich entscheiden müssen.