Frankreichs Altpräsident Giscard d'Estaing aus Krankenhaus entlassen

Der Altpräsident sei zu Hause und es gehe ihm soweit gut, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitagabend aus dem Umfeld des 94-Jährigen. Einzelheiten zu seinem Gesundheitszustand wurden nicht mitgeteilt. Er war am Sonntagabend in die Klinik gekommen.

Giscard d'Estaing regierte von 1974 bis 1981 im Élyséepalast. Der liberale Zentrumspolitiker bildete in den 1970er Jahren mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) ein bekanntes deutsch-französisches Duo.

Bereits im September war Giscard d'Estaing wegen einer Lungenentzündung in einem Pariser Krankenhaus behandelt worden. Im Mai war der Ex-Präsident wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung in die Schlagzeilen geraten. Eine Reporterin des WDR hatte dem früheren Staatsoberhaupt vorgeworfen, ihr nach einem Interview mehrfach ans Gesäss gefasst zu haben. Die Pariser Staatsanwaltschaft begann daraufhin eine Untersuchung. Giscard d'Estaing wies den Vorwurf zurück.