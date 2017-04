Zum Schluss auch noch der Terror. Der Anschlag auf die Champs-Élysées ist nur die letzte dramatische Wende im französischen Präsidentschaftswahlkampf. Im terrorerfahrenen Frankreich wird sie die Dinge nicht mehr völlig auf den Kopf stellen. Die Kampagne stand schon vorher kopf. Ihr Schlüsselwort heisst nicht «terrorisme», sondern «dégagisme» – nach dem Verb «dégager» (entfernen, freilegen).

Der «Hau-ab-ismus» trifft Politiker zur Rechten wie zur Linken, amtierende Staatschefs wie Möchtegernkandidaten. Bei den Republikanern wurden Kronfavorit Alain Juppé und Ex-Präsident Nicolas Sarkozy in den Primärwahlen fast über Nacht weggefegt, nachdem sie über ein Jahr lang ihr Comeback vorbereitet hatten. Bei den Sozialisten traf es Präsident François Hollande und Premier Manuel Valls, bei den Grünen Cécile Duflot; die Kommunisten schickten gar nicht erst einen eigenen Kandidaten ins Rennen.

«Unser Land ist krank»

Dégagez!, schallt der Ruf durchs Land, voller Zorn über die unfähigen Politiker, die nichts ausrichten gegen die rekordhohe Arbeitslosigkeit oder die explosive Banlieue-Misere. «Unser Land ist krank, gegen die nötigen Reformen, wütend über seine politischen Eliten, aber anfällig für demagogische Wahlversprechen, die zu einer schrecklichen Vertrauenskrise führen», resümierte Juppé mit Grabesstimme die Lage der Nation, bevor er die Pariser Bühne verliess. Und Hollande kommentierte angesichts der populistischen Winde, die in Frankreich wehen: «Diese Kampagne riecht sehr schlecht.»

Es ist unbestreitbar: Die Franzosen wollen Tabula rasa machen, sie wollen die Republik aufräumen und ausmisten. Die Fünfte Republik erzittert in ihren Grundfesten. Die beiden Parteiblöcke, die sich seit 1958 an der Macht abgelöst hatten, sind gerade dabei, zu implodieren: Die seit der Ära Mitterrand prägenden Sozialisten laufen mit ihrem Kandidaten Benoît Hamon (acht Prozent in den Umfragen) nur noch unter ferner liefen und antizipieren die Spaltung. Das gleiche Los wartet auf die Republikaner, falls es ihr Frontrunner François Fillon nicht in die Stichwahl schaffen sollte.

Nur eine scheinbare Erneuerung

Fillon war im Kielwasser der Dégage-Welle an die Parteispitze gespült worden, ist aber längst selber in den Strudel geraten. Und das nicht nur wegen seiner Penelope-Affäre, sondern weil den Wählern aufgegangen ist, dass er als Ex-Premierminister von Nicolas Sarkozy auch nicht gerade einen Neuanfang verkörpert. Genauso wenig wie Marine Le Pen, die auch nur ihren Vater Jean-Marie beerbt hat. Jean-Luc Mélenchon war schon unter Mitterrand Senator der Sozialisten gewesen, und der Eliteschul-Absolvent Emmanuel Macron steht insofern für Kontinuität, als er die Wirtschaftspolitik Hollandes in vieler Hinsicht weiterführen will.

Darin liegt das Paradox dieser Wahl: Die Erneuerung ist nur eine scheinbare. «Damit sich in dem französischen Drama nichts ändert, muss in der französischen Komödie alles ändern», analysiert der Liberale Serge Federbusch. Von den vier Spitzenkandidaten sind drei bestandene Politveteranen, und der Junior der Runde beruft sich nun auch auf den Urahnen der Fünften Republik: «Wie de Gaulle wähle ich das Beste zur Linken, das Beste zur Rechten und sogar das Beste aus der Mitte», erklärte Macron an Ostern. Den eigentlichen Hemmschuh Frankreichs greift auch der Jungstar der Kampagne nicht an: Der lähmende Zentralismus des überbordenden Staatsapparates (56 Prozent des Bruttoinlandsproduktes), von einer Pariser Technokratenelite dirigiert, der eben auch Macron entstammt, widersteht allen Wahlversprechen, allen Kandidatenprogrammen.