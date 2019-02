Sie sind zu fünft – genug, um die Welt zu verändern. Oder zumindest Frankreich. Alexandre, Elina, Baptiste, Doifiri und Romain haben sich an diesem böigen Abend in der Videobar «Play to Win» von Le Havre eingefunden, um einen kleinen Beitrag an die «grosse nationale Debatte» zu leisten, die der Staatspräsident Mitte Januar ausgerufen hatte. «Ich hatte zwei Wochen lang auf eine Veranstaltung in Le Havre gewartet», erzählt Alexandre, der 29-jährige Wirt. «Als ich merkte, dass in unserer Stadt niemand die Initiative ergreift, habe ich über Facebook selber einen Abend ausgeschrieben.» Gekommen sind vor allem Stammkunden, die sich sonst lieber mit der Playstation als mit Politik befassen. Nach einer Aufwärmpartie mit dem Gesellschaftsspiel «Fallout» ruft Alexandre, der als Supermutant gewonnen hat, zur Diskussion. Deren Sinn ist allen klar. «Frankreich muss über die Bücher, was sein politisches System anbelangt», meint Baptiste (26), Arbeiter in der Renault-Fabrik von Sandouville östlich von Le Havre. «Die Leute haben kein Vertrauen mehr in die Politik, sie gehen nicht einmal mehr wählen. Und wenn sie es tun wie 2005, als sie gegen die EU-Verfassung stimmten, wird ihr Entscheid vom Parlament umgestossen.»

Die Politiker leben auf einem anderen Planeten. Doifiri Interimsarbeiter in Le Havre

Doifiri (25) nickt zustimmend: «Auch deshalb gehen die Gelbwesten auf die Strasse. Sie glauben nicht mehr an die Politiker in Paris. Die leben aus ihrer Sicht auf einem anderen Planeten», meint der komorische Interimsarbeiter, der auf einen Sommerjob am Kiesstrand der charmelosen Hafenstadt am Ärmelkanal hofft. «Das Gefährliche an der Situation ist, dass die Gelbwesten selbst nicht wissen, was sie wollen.» Die Gamer wissen etwas besser, was zu tun wäre. «Wir leben in einer Republik, aber mit einem Wahlmonarchen», führt Alexandre aus. «Das geht nicht mehr. Daher mein einfacher Vorschlag: Ziehen wir die Parlamentswahl der Präsidentenwahl vor! Der Staatschef würde damit zu einem blossen Ausfluss der parlamentarischen Mehrheit – und wäre ihr untergeordnet. Heute ist es genau umgekehrt. Das sorgt für ständigen Ärger in einem Land mit einer revolutionären Ader.»