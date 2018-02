"Wir können nicht exakt und endgültig den Tod aller Passagiere bestätigen", sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Aseman der Nachrichtenagentur Isna. Wegen der "speziellen Umstände" in der Region gebe es noch keinen Zugang zum Absturzort. Wegen dichten Nebels an der Absturzstelle konnten dort zunächst keine Rettungshelikopter landen.

Die Turboprop-Maschine vom Typ ATR-72 mit 60 Passagieren und 6 Crewmitgliedern an Bord war am Morgen bei rauem Wetter im Sagros-Gebirge im Südwesten des Landes abgestürzt. Das Flugzeug befand sich auf einem Inlandsflug von der Hauptstadt Teheran in die Kleinstadt Jasudsch in der Provinz Isfahan.