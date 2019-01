Eine hinzugezogener Experte des Landeskriminalamtes stellte fest, dass der in der Gemeinde Igel gefundene Sprengstoff "hochgradig explosionsgefährlich" sei.

Polizei und Feuerwehr sperrten die Gegend daraufhin ab, Anwohner in einem Radius von 200 Metern um den Fundort wurden evakuiert. Nach Polizeiangaben wurden 150 Menschen evakuiert. Mehrere Strassen wurden gesperrt, auch der Bahnverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Nach der Entschärfung des Sprengstoffs wurde Entwarnung gegeben.

Die "gefährlichen Fundstücke" seien sicher aus dem Haus entfernt und an einem abgelegenen Ort ausserhalb von Igel entschärft worden, erklärte die Polizei in der Nacht auf Donnerstag. Nachdem auch die Sprengstoff-Spürhunde in dem Haus nicht mehr anschlugen, wurden die Sperrungen aufgehoben, die Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren.

Eine Person wurde "wegen des Verdachts eines Sprengstoffvergehens" festgenommen, wie die Polizei erklärte. "Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist ein politisch motivierter Hintergrund der handelnden Personen auszuschliessen." Die Ermittlungen würden auf Hochtouren laufen.