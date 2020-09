Fernfahrer beenden Streik in Chile

Die Fernfahrer fordern eine Verbesserung der Sicherheitslage im Süden des Landes. Zuletzt war in der Region Araucanía ein neunjähriges Mädchen bei einem Angriff auf den Lastwagen ihres Vaters angeschossen worden. Im Süden des Landes werden immer wieder Fernfahrer überfallen und Lkw in Brand gesteckt. Hinter den Angriffen sollen teilweise radikale Gruppen vom indigenen Volk der Mapuche stecken, die seit Jahrzehnten für die Rückgabe ihrer angestammten Ländereien kämpfen.

Auch am Mittwoch kam es im Süden von Chile wieder zu Gewalttaten. So wurden in der Provinz Arauco zwei Häuser und fünf forstwirtschaftliche Maschinen in Brand gesteckt, wie der Radiosender Bíobío berichtete. Zudem wurde auf eine Polizeistreife geschossen.

In den Verhandlungen mit den Fernfahrern sagte die Regierung nun zu, mehr Geld für die Polizei in der Region zur Verfügung zu stellen, zusätzliche Überwachungskameras zu installieren und geschützte Parkplätze für die Ruhepausen der Fahrer einzurichten. Ausserdem sollen die Familien von bei den Angriffen getöteten oder verletzten Lkw-Fahrern finanziell unterstützt werden.