Nach einem gewaltigen Felssturz in Österreich bleiben bis zu 80 Talbewohner voraussichtlich mindestens zwei Tage von der Aussenwelt abgeschnitten. Geröll und Erdreich waren an Heiligabend in der Gemeinde Vals knapp 40 Kilometer südlich von Innsbruck tonnenweise niedergegangen und hatte die Zufahrtsstrasse bis zu 50 Meter hoch verschüttet.