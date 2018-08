Der italienischen TV-Station Sky TG24 sagte der Ex-Profi Davide Capello (33): «Erst hörte ich ein Geräusch, dann brach alles zusammen.» Capello fiel in seinem Wagen 30 Meter in die Tiefe – und fand sich unverletzt in den Trümmern der Brücke wieder. Nicht einen Kratzer soll er abbekommen haben Für Capello ist das ein grosses Wunder.