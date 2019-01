Sechs eng beschriebene Seiten umfasst das Schreiben, das Emmanuel Macron am Sonntagabend über Internet und Druckmedien verschickt hat. Wenn man von zwei Briefen absieht, die François Mitterrand 1988 und Nicolas Sarkozy 2012 zu Wahlzwecken versandt hatten, ist es das erste Mal überhaupt, dass sich ein französischer Präsident auf diese Weise an seine Mitbürger wendet.

In seinem Brief stellt Macron sehr konkrete und direkte Fragen – 34 an der Zahl. «Wie können wir das Steuersystem gerechter und effizienter gestalten?», oder: «Welche Steuern sollen wir vor allem senken?» Daran direkt anschliessend die Frage: «Muss man gewisse öffentliche Dienste abschaffen, weil sie überholt oder gemessen an ihrem Nutzen zu teuer wären?» Damit konfrontiert Macron die Gelbwesten mit ihren eigenen Widersprüchen: Er macht klar, dass man die umstrittene Benzinsteuer nur senken kann, wenn zugleich die Staatsausgaben sinken.

Im Anschluss an die zweimonatige Debatte beansprucht Macron noch einen Monat Bedenkzeit; Mitte April will er konkrete Vorschläge unterbreiten.

Macron denkt offensichtlich an die Europawahlen im Mai, bei denen die Rechte von Marine Le Pen auftrumpfen will. Unterbindet er deren Hauptthema Immigration, würde das die Gelbwesten nur noch stärker in die Arme der Rechtspopulisten treiben. Macron denkt selber an die Möglichkeit von Einwanderungskontingenten: «Wünschen Sie», fragt er, «dass das Parlament nach Erfüllung unserer Asylmission jährliche Ziele in Sachen Immigration festlegt?»

Die Reaktionen der Opposition fielen – nicht ganz unerwartet – sehr harsch aus. Le Pen nannte den Brief «heisse Luft», Linkenchef Jean-Luc Mélenchon sprach von einem «Flop». Beide wollen die Debatte boykottieren. Die Republikaner und Sozialisten, die den Gesprächen nicht systematisch fernbleiben wollen, werfen Macron vor, er suche mit der Debatte nur Zeit zu gewinnen und umstrittene Entscheide zu vermeiden. Die Gelbwesten dürften sich nicht einheitlich verhalten.