Erstmals mutmasslicher Kriegsverbrecher aus Sudan vor Weltstrafgericht

Dem ehemaligen Milizenchef Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman werden schwere Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der sudanesischen Krisenregion zur Last gelegt. Der 70-Jährige wies am Montag in Den Haag die Vorwürfe zurück.

"Das ist unwahr", sagte er dem Richter des Internationalen Strafgerichtshofes. "Man hat mich dazu gebracht, hierher zu kommen, und ich hoffe, ich bekomme Gerechtigkeit."

Abd-Al-Rahman hatte sich in der vergangenen Woche in der Zentralafrikanischen Republik gestellt. Er soll einer der bedeutendsten Anführer der Dschandschawid-Miliz gewesen sein. Ihm werden in mehr als 50 Fällen unter anderem Mord, Folter, Plünderung, Vergewaltigung und Zwangsvertreibung vom August 2003 bis März 2004 vorgeworfen. Die Dschandschawid werden verantwortlich gemacht für die Ermordung von etwa 300 000 Menschen in der Darfur-Region.

Die Anklage hatte den Namen des Angeklagten zunächst als Ali Kuscheib angegeben. Das aber sei nicht sein Name, sagte er. Wegen der Corona-Massnahmen verfolgte Abd-Al-Rahman der Sitzung über eine Videoverbindung im Gefängnis. Das Gericht setzte für Dezember die Anhörung an, um die Anklage zu bestätigen. Wann das Hauptverfahren beginnen wird, ist noch unbekannt.

Der UN-Sicherheitsrat hatte das Gericht 2005 mit Ermittlungen zu den Verbrechen in Darfur beauftragt. Es will auch dem Ex-Präsidenten Omar al-Baschir den Prozess machen - er wird des Völkermordes beschuldigt.