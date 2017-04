Die Spannungen mit Pjöngjang standen im Mittelpunkt von zwei Telefonaten, die US-Präsident Donald Trump am Montag mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Japans Ministerpräsidenten Shinzo Abe führte.

So gibt es Befürchtungen, dass Nordkorea zum 85. Gründungstag seiner Volksarmee an diesem Dienstag einen neuen Raketenstart oder sogar einen sechsten Atomversuch unternehmen könnte.

In der Vergangenheit hat die Regierung den Jahrestag zum Anlass für Atom- oder Raketentests genutzt. Auf Satelliten-Aufnahmen des Atomtestgeländes Punggye Ri stellte die US-Organisation 38 North in der vergangenen Woche Aktivität fest - allerdings herrschte keine Klarheit, ob es sich um Testvorbereitungen handelte.

Chinas Präsident rief alle Parteien zur Zurückhaltung auf, um die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel nicht weiter anzufachen, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Wenn sich die Beteiligten "auf halbem Wege treffen", könnte der Streit um Nordkoreas Atomprogramm gelöst werden, zitierte die Staatsagentur den chinesischen Präsidenten. Mit Trump habe Xi Jinping vereinbart, im engen Kontakt zu bleiben, um umgehend Meinungen über wichtige Fragen austauschen zu können.

"Ernste Gefahr"

Japans Ministerpräsident berichtete, er sei sich mit Trump einig gewesen, Pjöngjang angesichts wiederholter "gefährlicher Provokationen" eindringlich aufzufordern, sich zurückzuhalten. Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm stelle "eine ernste Gefahr für die Sicherheit" Japans und der internationalen Gemeinschaft dar.

Die japanische Marine hatte am Vortag im westlichen Pazifik gemeinsame Übungen mit dem amerikanischen Flugzeugträger "USS Carl Vinson" unternommen, der in den nächsten Tagen schliesslich in Gewässern nahe der koreanischen Halbinsel eintreffen soll.