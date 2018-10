Wenn der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan an diesem Montag den neuen Grossflughafen von Istanbul einweiht, wird es Lobeshymnen auf Tatkraft und Leistungsbereitschaft des Landes geben. Als «Monument des Sieges» hat Erdogan den Airport nördlich von Istanbul am Schwarzen Meer genannt, der im Endausbau der grösste der Welt werden soll. Auch wenn der Bau noch nicht fertig ist und die Aufnahme des vollen Flugbetriebes deshalb auf Neujahr verschoben werden musste, ist die Regierung stolz darauf, dass sie den Grossflughafen in nur drei Jahren aus dem Boden gestampft hat – viel schneller, als das anderswo geht, etwa im oft verspotteten Berlin. Doch der Preis für dieses Tempo ist hoch.

Ein Beispiel für die dunklen Seiten des Projekts ist das Schicksal des Gewerkschafters Özgür Karabulut. Als einer von 35'000 Arbeitern schuftete der Vorsitzende der Baugewerkschaft Dev Yapi-Is auf der Grossbaustelle ausserhalb von Istanbul unter miserablen Bedingungen – und als die Beschäftigten kürzlich aufbegehrten, liess Ankara viele von ihnen verhaften. Auch Karabulut wird den Tag der feierlichen Eröffnung hinter Gittern verbringen.

Im September führte Karabulut Arbeiterproteste auf der Baustelle an. «Mit dem heutigen Protest wollen wir das Land darauf aufmerksam machen, dass wir hier leben und arbeiten wie im Mittelalter», sagte er damals in einer Rede. Die Forderungen der Arbeiter waren keineswegs aufrührerisch: Sie wollten ihre ausstehenden Löhne ausgezahlt haben; sie wollten Unterkünfte ohne Bettwanzen; sie wollten, dass die vielen Todesfälle auf der Baustelle aufgeklärt werden; und sie wollten mittags zu essen bekommen.

Polizei und Tränengas

Dennoch tauchte damals die Polizei aus und schoss mit Tränengas. Nachts traten vermummte Polizisten die Türen der Unterkünfte ein und nahmen Hunderte Arbeiter als Rädelsführer fest, vor allem die Gewerkschaftsmitglieder. Özgür Karabulut war zunächst nicht darunter, weil er nicht im Lager lebte.

In der regierungsnahen Presse wurden die Gewerkschafter als Provokateure gebrandmarkt, die im Auftrag feindlicher Mächte das Prestigeprojekt von Staatspräsident Erdogan unterwandern wollten. Özgür Karabulut schüttelte den Kopf über die Behauptung der Regierung, die ganze Welt beneide die Türkei um dieses Projekt. «Worum soll uns die Welt beneiden? Um die vielen Unglücke auf der Baustelle?» Für die Regierung grenzen solche Sätze an Hochverrat. Der Mega-Flughafen soll in zehn Jahren mit einer Kapazität von 150 Millionen Passagieren im Jahr der grösste der Welt werden und wird möglicherweise Erdogans Namen tragen. Der Airport wird zum Symbol von Erdogans «neuer Türkei».

Der ursprüngliche Plan, den Istanbuler Flugverkehr zum Nationalfeiertag am 29. Oktober quasi über Nacht auf den neuen Airport umzustellen, musste allerdings aufgegeben werden. Am Feiertag wird der Flughafen lediglich symbolisch eröffnet, reguläre Flüge zu einigen wenigen Zielen starten zwei Tage später. Der eigentliche Umzug des Flugverkehrs zum neuen Airport musste auf den 31. Dezember verschoben werden, weil der Bau nicht fertig ist.

Mindestens 27 Arbeiter sind auf der Flughafenbaustelle schon ums Leben gekommen – das räumte die Regierung kürzlich ein, die Opposition spricht von mindestens 38 Toten.