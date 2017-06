Jeder Schule ihre Moschee

Mehrere türkische Wissenschafter haben den Entwurf bereits kritisiert. Die grösste Oppositionspartei des Landes liess verlauten, man werde Rekurs gegen den neuen Lehrplan einlegen. Interessensvertreter einer säkularen Bildung sehen in der Verbannung der Evolutionstheorie eine weitere Abkehr von der strikten Trennung von Religion und Staat, die auf Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk zurückgeht.

Laut einem Bericht der "Neuen Zürcher Zeitung" hat das Bildungsministerium am Samstag auch Gesetzesänderungen mitgeteilt: So muss künftig in jeder neu gebauten Schule eine Moschee oder ein Gebetsraum vorhanden sein. Ausserdem will es die Gründung religiöser Schulen, auch Imam-Hatip-Schulen genannt, erleichtern. (mwa)