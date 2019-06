10,6 Millionen Wahlberechtigte in Istanbul entscheiden am Sonntag, wer für die nächsten fünf Jahre ins Rathaus der Bosporusmetropole einzieht. Die Abstimmung ist bereits der zweite Anlauf, nachdem der Oppositionspolitiker Imamoglu die Wahl am 31. März knapp gewonnen hatte. Auf Druck Erdogans annullierte die staatliche Wahlbehörde den Urnengang und setzte eine Wiederholung an.

Die Meinungsumfragen geben kein klares Bild. Etwa zehn Prozent der Befragten sind noch unentschieden oder geben den Meinungsforschern keine Auskunft. In einigen Untersuchungen liegt Yildirim knapp vorn. Er war unter Erdogan zuletzt Premierminister und tritt für die islamische Regierungspartei AKP an.