Seit dem Putschversuch vor einem Jahr kamen 56'000 Menschen in Untersuchungshaft. Sie kann in der Türkei bis zu fünf Jahre dauern. Bereits nach der Festnahme der zehn Menschenrechtler vor knapp zwei Wochen hatte die Sprecherin des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte, Liz Throssel, grosse Besorgnis geäussert: «Wir befürchten, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit gefoltert oder auf eine andere Art grausam und entwürdigend behandelt werden.»

Dass diese Sorge nicht unberechtigt ist, zeigen Äusserungen Erdogans vom vergangenen Wochenende. Er will Untersuchungshäftlinge künftig in einheitliche Uniformen stecken, «wie in Guantánamo», dem berüchtigten US-Gefangenenlager auf Kuba. Misslich für die inhaftierten Menschenrechtler: Erdogan selbst hatte sie aufs Korn genommen: Das Seminar auf Büyükada sei «eine Fortsetzung des 15. Juli» gewesen, erklärte der Staatschef – eine Anspielung auf den Putschversuch vor einem Jahr. Wie unbefangen die Richter nach einer solchen Vorverurteilung über Freilassung oder Untersuchungshaft der Menschenrechtler entscheiden konnten, ist fraglich.

Lange Gefängnisstrafen drohen

Noch ist nicht klar, welche Terrorgruppe die Beschuldigten unterstützt haben sollen. In türkischen Medien heisst es, die Ermittler hätten Hinweise auf Verbindungen zur Bewegung des Erdogan-Erzfeindes Fethullah Gülen. Die Regierung sieht Gülen als Drahtzieher des Putschversuchs. Dass Erdogan die verhafteten Menschenrechtler beschuldigt, bei ihrem Seminar in Büyükada Putschpläne geschmiedet zu haben, lässt nichts Gutes erwarten. Bei einem Schuldspruch könnten ihnen jahrzehntelange Haftstrafen drohen – oder Schlimmeres. Erdogan hatte am Wochenende anlässlich der Gedenkfeiern zum ersten Jahrestag des niedergeschlagenen Coups angekündigt, die Putschisten würden «hinter den Gefängnismauern verfaulen». In einer anderen Rede drohte er, man werde «diesen Verrätern die Köpfe abreissen».