Erbitterter Wahlkampf in Trumps Revier: Was der lokale Machtkampf in Virginia für den US-Präsidenten bedeutet

Über seinen Parteifreund im Weissen Haus will Tim Hugo nicht sprechen. Er sei für lokale Angelegenheiten zuständig und – was sich in Washington abspiele –, «dafür habe ich kein Interesse», sagt der Republikaner, der seit 2003 im Abgeordnetenhaus von Virginia politisiert und in Richmond, der Hauptstadt des Bundesstaates, zu den einflussreichsten konservativen Volksvertretern gehört. Seine Wählerinnen und Wähler hielten es genauso, sagt der 56-Jährige. Wenn er von Haustür zu Haustür gehe, dann befasse er sich nicht mit Präsident Donald Trump und der Ukraine-Affäre, sagt Hugo, sondern er spreche über seine Ideen zur Bekämpfung des Menschenhandels oder die Schlaglöcher in den Strassen seines Wahlbezirks.

An Trump gibt es kein Vorbeikommen

Dumm nur, dass sich dieser Wahlbezirk in den wohlhabenden Vorstädten von Washington befindet, in der Tausende von Menschen direkt oder indirekt für die Bundesregierung arbeiten oder sich ihr Brot im politischen Betrieb verdienen. An Trump gibt es in Fairfax Station, Clifton oder Centreville kein Vorbeikommen. Und dumm nur, dass Hugo am nächsten Dienstag, wenn Virginia über die (derzeit knappen) Mehrheitsverhältnisse in beiden Kammern des Parlaments in Richmond entscheidet, wiedergewählt werden will – just zum Zeitpunkt, in dem das Repräsentantenhaus in Washington sich damit beschäftigt, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten zu eröffnen.

Hugos Kontrahent jedenfalls, der Demokrat Dan Helmer (38), sagt, er werde ständig auf Trump angesprochen, vor allem von Angestellten der Bundesregierung. Die Leute seien zudem höchst aufgebracht, dass Hugo zwar behaupte, er interessiere sich nicht für nationale Politik, aber gleichzeitig eng mit Trump und seinen Verbündeten zusammenarbeite – Hugo hat sich mit Vizepräsident Mike Pence getroffen, im Frühjahr, bei dem auch die Ausgangslage in Virginia in der Präsidentenwahl 2020 besprochen wurde.

Wie denken die Leute in den urbanen Räumen?

Nicht wenige Politbeobachter haben den Urnengang in Virginia bereits in den Rang einer Testwahl erhoben. Landesweit finden nur wenige Auseinandersetzungen mit überregionaler Ausstrahlung statt. Zum andern erhoffen sich die Auguren auch Rückschlüsse über die Befindlichkeit der politisch interessierten Bevölkerung in den politisch umkämpften urbanen Ballungsräumen – in den anonymen Vororten von Washington, Richmond und Virginia Beach. Einst schnitten Republikaner wie Ronald Reagan oder George W. Bush hier gut ab; im Zeitalter von Donald Trump fällt es konservativen Kandidaten aber zunehmend schwer, eine ausgebildete, urbane und wohlhabende Wählerschaft zu überzeugen.

Dazu passt: Trump betreibt in diesem Herbst zwar in Kentucky, Mississippi und Louisiana Wahlkampf. Er will sich aber nicht in die politische Auseinandersetzung in seiner Nachbarschaft einschalten, obwohl er sich regelmässig auf seinem Golfplatz in Virginia aufhält.

Die Demokraten hingegen setzen auf nationale Politprominenz, um unentschlossene Wählerinnen und Wähler in letzter Minute zur Stimmabgabe zu motivieren. So trat Kamala Harris, Senatorin aus Kalifornien und Präsidentschaftskandidatin, am letzten Sonntag an der Seite von Dan Helmer auf. Am gleichen Tag gab auch Amy Klobuchar ein Gastspiel an einer Wahlveranstaltung der Demokraten. Die Senatorin aus Minnesota, die sich ebenfalls um die Nomination zur Präsidentschaftskandidatin der Demokraten bemüht, befürchtet nicht, dass die Impeachment-Debatte den Wahlkampf in Virginia vollständig überschattet. Die Ukraine-Affäre führe «vielleicht dazu, dass die Stimmbeteiligung steigt».