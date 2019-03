Attentäter Brenton Tarrant (28) hatte während des Freitagsgebets in der Linwood-Mosche sieben Menschen getötet, als sich Abdul Aziz, der Schüsse gehört hatte, ihm in den Weg stellte. In der Hand hatte er eine Kreditkarten-Maschine, das erstbeste, was er hatte finden können. Dann rannte Aziz hinaus, schreiend: "Come here!"

Es begann eine Verfolgungsjagd, die Schlimmeres verhinderte und Tarrant davon abbrachte, weitere Menschen in der Moschee zu töten.

Aziz lockte Tarrant auf den Parkplatz, versteckte sich zwischen zwei Autos. Als Tarrant zurück bei seinem Auto war, griff Aziz eine Waffe des Täters, die am Boden lag. Sie war zwar leer, Aziz warf sie aber auf die Windschutzscheibe des Autos. "Das hat ihn wohl erschreckt", sagte er im Interview mit der "Dailymail". Tarrant flüchtete daraufhin.

Abdul Aziz erzählt, wie er sich dem Christchurch-Attentäter in den Weg stellte: