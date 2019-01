Genau 25 Jahre, nachdem Silvio Berlusconi erstmals das «Feld der Politik» betreten hatte und mit seiner Partei Forza Italia zum italienischen Ministerpräsidenten gewählt worden war, setzt der heute 82-jährige Mailänder Multimilliardär zu einem politischen Comeback an: Der Ex-Premier hat gestern angekündigt, dass er am 26. Mai bei den Europawahlen kandidieren werde. Vor einem Vierteljahrhundert sei er in die Politik gegangen, um die kommunistische Gefahr zu bannen. Nun kehre er nochmals zurück, um die Protestbewegung Cinque Stelle und damit die aktuelle Regierung zu stoppen.

Eine unnatürliche Allianz

«In dem schönen Alter, in dem ich mich nun befinde, habe ich aus Verantwortungsgefühl beschlossen, nach Europa zu gehen», erklärte Berlusconi an einem Wahlkampfauftritt in Sardinien. In Brüssel fehle es «an tiefen Gedanken zur Zukunft der Welt», begründete der Ex-Premier seinen Schritt. Seine Sorge gilt aber in erster Linie Italien: «Diese Regierung muss ausgewechselt werden: Sie ist zu einem Teil durch die Cinque Stelle repräsentiert, also von Leuten ohne jede Erfahrung und Kompetenz», betonte Berlusconi.

Der vierfache frühere Regierungschef zeigte sich überzeugt, dass die aktuelle Regierung aus der Protestbewegung und der rechtsradikalen Lega von Matteo Salvini nur noch von kurzer Dauer sein werde: «Es handelt sich um eine unnatürliche Allianz; ich glaube nicht, dass sie noch viel Zeit zur Verfügung haben wird.» Der einzige Kitt, der die Koalition zusammenhalte, sei der Wille zur Macht. «Aber ihr werdet sehen, dass das alte Mitte-Rechts-Bündnis bald wieder vereint sein wird», prophezeite Berlusconi.