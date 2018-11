Nicht auf der Strasse und in den Gassen soll die populistische Revolution ihren Anfang nehmen, sondern in einem schicken Villenquartier im Süden Brüssels. Genauer: in Watermael-Boitsfort, der wohlhabendsten der 19 Gemeinden der Hauptstadt-Region.

Hier, in einer herrschaftlichen Villa hinter einem hohen Zaun und mit viel Umschwung, logiert Mischael Modrikamen. Der belgische Anwalt ist Steve Bannons Mann in Europa. Mit seiner Hilfe will der Ex-Stratege von US-Präsident Donald Trump eine paneuropäische Bewegung der Rechtspopulisten formen und den verhassten «Globalisten», wie sie Bannon gerne nennt, zu Leibe rücken.

Im Empfangszimmer riecht es nach kaltem Rauch, an den Wänden hängen Weltkarten aus der Kolonialzeit. Mischael Modrikamen lässt sich auf ein schweres Ledersofa fallen und zündet sich eine Zigarre an. «Es geht voran, wir führen viele Gespräche», sagt Modrikamen, während er den Zigarrenrauch zur Decke bläst. Noch sei «Steve», wie ihn Modrikamen freundschaftlich nennt, voll mit den Mid-Term-Wahlen in den USA beschäftigt. Aber schon bald werde er sich bei ihm in seiner Villa einquartieren. Bald könne es losgehen mit «The Movement».

Trump-Fan der ersten Stunde

So heisst die Stiftung, die Modrikamen kurz nach der Wahl von Trump im Jahr 2016 gegründet hat. Sie soll als Sammelplattform für die Europawahlen im Frühling 2019 dienen. Die Zentrale wird in seinem Haus sein. Hier gibt es Platz für die 10 bis 15 Mitarbeiter, die «The Movement» schlussendlich beschäftigen will.

Der 52-Jährige beschreibt sich als Trump-Fan der ersten Stunde. Schon Anfang 2016 während des US-Wahlkampfes wandte er sich per Videobotschaft direkt an Trump: «Sie sind ein Beispiel für uns in Europa», liess er ihn bewundernd wissen. Er sei fasziniert davon, wie der US-Präsident den Politikbetrieb aufmische, als «Outsider und grosser Disruptor» mit sämtlichen Konventionen des «korrupten Establishments» breche, so Modrikamen.