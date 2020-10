Entspannung zwischen Türkei und Zypern im Erdgasstreit möglich

Erstmals seit mehreren Monaten hat das türkische Bohrschiff «Yavuz» am Sonntag seine Position im Südwesten der Republik Zypern verlassen. Die Besatzung des Schiffes suchte dort seit Monaten ohne Genehmigung der von den Vereinten Nationen anerkannten Regierung in Nikosia nach Erdgas. Der Zielhafen der «Yavuz» sei unklar, hiess es aus Regierungseisen in Nikosia. Sollte das Bohrschiff auf seinem Kurs Richtung Norden bleiben, dann könnte dies ein weiteres Zeichen der Entspannung im östlichen Mittelmeer sein. Die «Yavuz» könnte nämlich am Abend in türkische Gewässer zurückkehren.