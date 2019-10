Endlich Frieden in Syrien? Verfeindete Kriegsparteien verhandeln in Genf

Die Türkei will ab Freitag gemeinsam mit Russland in Nordsyrien patrouillieren. Das kündigte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch in Ankara an. Mit den Patrouillen will die Türkei unter anderem feststellen, ob sich die Kurdenmiliz YPG, wie von Russland versichert, wirklich aus der Grenzregion zurückgezogen hat. Erdogan zweifelt an den Informationen der Russen: Türkische Quellen wiesen darauf hin, «dass man in dieser Sache nicht vollkommen erfolgreich war», sagte er. Erdogan drohte erneut, er werde die Militäroffensive in Nordsyrien fortsetzen, sollte sich die YPG nicht aus einem Gebiet von 30 Kilometern Breite zurückgezogen haben.

Gleichzeitig lief am Mittwoch eine von der türkischen Regierung gesetzte Frist ab, die alle nicht registrierten syrischen Flüchtlinge aufforderte, Istanbul zu verlassen. Wer der Aufforderung nicht folge, werde in jene Provinz zurückgebracht, aus der er geflohen sei. Einen Grund für die harsche Massnahme hat die Türkei nicht genannt. Experten schätzen, dass rund 300000 Menschen betroffen sein könnten. Insgesamt hat die Türkei seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien mehr als 3,6 Millionen Geflüchtete aus dem Nachbarland aufgenommen.

Derweil brachen am Mittwoch in der syrisch-türkischen Grenzregion schwere Kämpfe zwischen türkischen und syrischen Truppen aus. Die Türkei will in Nord­syrien eine 30 Kilometer breite und 400 Kilometer lange Sicherheitszone einrichten. Die militärischen Vorbereitungen laufen seit Tagen. Das Gebiet stand bislang unter Kontrolle der kurdischen YPG-Miliz. ­Angesichts der Übermacht der Türkei haben die Kurden den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad um Hilfe gebeten. Darauf sind syrische Truppen in Teile der von der Türkei für die Sicherheitszone beanspruchten Gebiete eingerückt. (sda)