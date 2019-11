Einsturz von Hängebrücke in Frankreich fordert zwei Tote

Dies sagte der Bürgermeister von Mirepoix-sur-Tarn, Éric Oget, dem Nachrichtensender BFMTV am Montag. Einsatzkräfte arbeiteten daran, die Leiche aus dem Fahrzeug zu bergen, so Oget. Zuvor war bereits der Tod einer 15-Jährigen bestätigt worden. Mehrere Menschen erlitten bei dem Einsturz der Brücke Verletzungen. Die Einsatzkräfte suchten am Montag nach weiteren Vermissten. Mehrere Menschen erlitten Verletzungen.