Ein verheerendes Erdbeben zerstörte 2010 Haiti: Verbessert hat sich die Situation seit dann für viele nicht – und 12 Milliarden Hilfsgelder sind versickert

«Und was ist daraus geworden?» Er lässt die Frage einen Moment in der karibischen Schwüle stehen. «Bidonvilisation», sagt er dann. «Verslumung.» Es ist ein Wort, das man in fast jedem Gespräch über die Jahrhundertkatastrophe hört.

Der Aktivist und Filmemacher blickt täglich von der Terrasse seines Hauses auf seine Stadt herunter. Und was er sieht, was er in den vergangenen zehn Jahren mit ansehen musste, lässt ihn fast Verzweifeln. «Nach dem Erdbeben 2010 hätten wir die Chance gehabt, Port-au-Prince klug und nachhaltig neu zu erschaffen», sagt der agile Mann mit Brille und Bart.

Antonin hat schon vor 2010 vor dem gewarnt, was am Nachmittag des 12. Januar dann tatsächlich passiert ist: ein Erdstoss hat die Dreimillionenstadt in 37 Sekunden pulverisierte. Und wenn die Erde jetzt wieder so beben würde wie damals, orakelt Antonin: «Dann wären die Folgen noch schlimmer.»

37 Sekunden, 220'000 Tote, fast zweieinhalb Millionen Obdachlose

Die Zerstörung löste weltweit Solidarität aus. Helfer fluteten die Karibikrepublik, 12 Milliarden Hilfsgelder flossen, Vorsätze wurden gefasst, Versprechen gemacht. Aber zehn Jahre später ist von alldem nichts mehr zu sehen.

Port-au-Prince, die geschundene und überfüllte Hauptstadt, sieht fast wieder so aus wie am Vorabend der Naturkatastrophe, die 220'000 Menschen in den Tod riss und 2,3 Millionen Haitianer obdachlos machte. Nur ist die Stadt noch voller als damals, alles ist noch enger, die «Bidonvilles» noch grösser.

Die Zeltstädte für die Obdachlosen sind nicht mehr da. Dafür sieht man wieder die gleichen Slums wie vor dem Beben: waghalsig an die Hügel gebauten Wellblech- und Holzhütten. Sie krallen sich in die entwaldeten Hänge und sehen aus, als könnte sie der nächste Platzregen in den Abgrund spülen.

Viele dieser neuen Orte sind entstanden, nachdem die Regierung die Zeltlager räumen liess und den Menschen 500 Dollar in die Hand drückte, damit sie sich was Neues suchten.