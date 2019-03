Die Gebeine von Francisco Franco, langjähriger Diktator Spaniens, sollen von einer Gruft im sogenannten Tal der Gefallenen in ein Familiengrab umgebettet werden. Damit wird dem umstrittenen Ort mit dem Mausoleum für den «Caudillo» die Strahlkraft als Pilgerstätte für Verehrer des faschistischen Herrschers genommen. So hoffen es zumindest Politiker von links bis weit ins bürgerliche Lager.

Auch Fátima del Olmo hat die Anlage schon besucht. Die 44-Jährige stammt aus Madrid und lebt seit 15 Jahren in der Schweiz. Del Olmo ist Historikerin und betreibt in Luzern einen spanischen Buchladen. «Das Tal der Gefallenen ist monströs und kitschig zugleich», sagt sie. Wie es in ihrer Heimat um die Aufarbeitung von fast 40 Jahren Franco-Diktatur steht, zeige auch die Tatsache, dass auf dem Areal des Monuments «nicht eine Gedenktafel an die vielen Zwangsarbeiter aus dem Lager der Besiegten erinnert», so del Olmo.

Starker emotionaler Bezug

Die Auseinandersetzung mit dem Franquismus war gemäss der Historikerin «lange nur in den Hörsälen der Unis präsent». Dies freilich erst, als sich Ende der 1970er-Jahre die Demokratie etablierte. «Und natürlich war sie auch im Kreise der Opfer vorhanden, die für das Andenken an ihre Familien kämpften, aber mit wenig oder gar keinen Auswirkungen auf die öffentliche Meinung und die Presse», so del Olmo.

Während ihres Studiums hat sich die Madrilenin intensiv mit dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat befasst, der zwischen 1936 und 1939 rund 500 000 Todesopfer forderte. Und auch heute noch treibt sie das vielleicht prägendste Ereignis der jüngeren Geschichte Spaniens rege um. Und deren Folgen. «Die Aufarbeitung dieses Teils unserer Geschichte ist ungenügend. Erst die linke Regierung José Luis Rodríguez Zapateros begann ab 2004, das Problem ernsthaft anzugehen.»

Diese erliess etwa ein Vergangenheitsbewältigungsgesetz, das Hinterbliebenen von verschollenen Opfern aus der faschistischen Ära in deren Bestreben nach später Gerechtigkeit unterstützte. Weit über 100 000 Franco-Gegner sollen über das ganze Land verteilt in anonymen Massengräbern liegen.

Es gibt kaum einen Spanier, der nicht aufgrund seiner Familiengeschichte einen starken emotionalen Bezug zum Bürgerkrieg und zum anschliessenden Franquismus hätte. Und noch immer spuken die einstigen Fronten des Konflikts wie rastlose Geister durch Spaniens Gegenwart. Ob in der Politik in Form unversöhnlicher Lager aus links und rechts, im Privaten als Ausdruck persönlicher Überzeugungen und Werte oder im Gesellschaftlichen, wenn zum Beispiel Fussballpartien zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona mehr Krieg als Spiel sind.

Del Olmo erzählt von einem Grossvater, der aus dem wohlhabenden Bürgertum stammte und unter Franco Karriere als Universitätsprofessor machte. «Er war ein Anhänger des Caudillo und profitierte vom korrupten System unter diesem. Aber ich kann mich erinnern, dass er kaum etwas über die Bürgerkriegszeit oder die Epoche der Diktatur erzählte, wenn ich danach fragte. Das war irgendwie tabu.» Gerne hätte sie mehr von ihm erfahren, aber ihr Interesse an der Geschichte wurde eher abschätzig zur Kenntnis genommen.

Einen ganz anderen Familienhintergrund hat Eva Carbó, ebenfalls eine in der Zentralschweiz wohnhafte Spanierin. Die 44-Jährige wuchs in der Provinz Valencia auf, und zwar in demjenigen Teil, in dem katalanisch gesprochen wird. Linke und republikanische Kräfte waren in Spaniens Osten mit der katalanischen Metropole Barcelona traditionell stark. Carbós Familie erlebte den Bürgerkrieg auf Seiten der Republik.