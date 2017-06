Mohler prägt 1950 den Begriff der «konservativen Revolution». Er bezeichnet damit das Gemeinsame in den Konzepten von rechten Intellektuellen, welche die Aufklärung, die Prinzipien der Französischen Revolution oder die partizipative Demokratie ablehnen und aus dieser Position heraus in den 1920er-Jahren die Weimarer Republik angreifen. Sein ideengeschichtliches Konglomerat ist wissenschaftlich umstritten, politisch aber wirkungsvoll: Er knüpft in Deutschland und Frankreich ein Netzwerk, das alte Nationalsozialisten und neue Ultrakonservative verbindet und politische Debatten zu prägen sucht.

Der politische Philosoph ist in der Schweiz kaum bekannt. Mohler ist 1920 in Basel geboren, dort aufgewachsen und an die Universität gegangen. 1942 setzt er sich nach Deutschland ab und durchläuft eine von SS und Volksbund für das Deutschtum im Ausland organisierte «völkische Ausbildung». Nach seiner Rückkehr in die Schweiz wird er vom Divisionsgericht 4 wegen des illegalen Grenzübertritts, des Versuchs der Schwächung der Wehrkraft und des Dienstversäumnisses zu 150 Tagen Gefängnis mit militärischem Strafvollzug verurteilt. Es ist nicht klar, ob Mohler versucht hat, in die Wehrmacht oder SS einzutreten. Sein Studium beendet Mohler nach der Entlassung aus der Festungshaft dann wieder in Basel.

Mohlers Haltung zum Nationalsozialismus ist ambivalent. Er verehrt Hitlers «Kronjuristen» Carl Schmitt, der den nationalsozialistischen Willkür- und Unrechtsstaat als «letzten und konsequenten Ausdruck staatlicher Willensbildung» legitimiert hat, und Ernst Jünger, dessen Sekretär er 1949 wird. Ihm imponiert das Aussenseitertum solcher Persönlichkeiten, das er zeitlebens auch selber pflegt; er sieht darin wohl eine Garantie für Originalität. Das hindert ihn nicht daran, das konservative und rechte politische Lager zu organisieren. Kontakte mit (ehemaligen) Nationalsozialisten scheut er nicht. Seine Faszination für den Faschismus bleibt aber einigermassen diskret. Er geht Mitte der 1950er-Jahre als Korrespondent für schweizerische und deutsche Zeitungen nach Paris. Dort freundet er sich mit Alain de Benoist an, einem Vordenker der «neuen Rechten» in Frankreich. 1961 wird Mohler Sekretär der einflussreichen Carl Friedrich von Siemens Stiftung in München.

1967 wird man in der Schweiz wieder auf Mohler aufmerksam: Die Deutschland Stiftung würdigt ihn «für sein mutiges Eintreten gegen die auflösenden Kräfte in schweizerischem Bürgersinn und für seinen Dienst an einer wertgebundenen Staats- und Gesellschaftsordnung» mit dem neu geschaffenen Konrad-Adenauer-Preis. Dies stösst in der deutschen Öffentlichkeit auf Kritik: Gemessen an allem, was Mohler geschrieben habe, müsse er zu den «auflösenden Kräften der freiheitlichen Demokratie» gezählt werden. Der Name des hoch geehrten Adenauers werde «missbraucht». Aber diese Einschätzung täuscht. Adenauer steht zwar für die Abkehr vom deutschen Sonderweg, aber mit ihren Grundregeln tut er sich schwer, wie neuere Forschungen zeigen: Er glaubte an einen starken Staat und an Deutschland als «Grossmacht».

In der Schweiz beobachtet man, wie Mohler den Deutschen «die Furcht vor der Politik, der Geschichte und der Macht» nehmen will. Die Bundesanwaltschaft legt ein Dossier in der Rubrik 400.7/6, «Nationalsozialistische Bewegungen: Sympathisanten» an. Der Schweizerische Schriftstellerverein interessiert sich ebenfalls für Mohler und will über ihn Materialien für die Behörden zusammentragen. Mohler publiziert viel und deftig: «Der Nasenring – Im Dickicht der Vergangenheitsbewältigung» ist nur eines seiner zahlreichen Traktate, die sich vehement gegen die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und des Holocausts stellen.

Berater von Franz Josef Strauss

Mohler verharmlost das «Dritte Reich» als einen Staat, der seine Politik «einseitig nach Sachzwängen» ausgerichtet habe, diffamiert die «Verschweizerung der Bundesrepublik», bezeichnet diese als «Gouvernanten-Demokratie» in Lizenz der USA, will die «Umerziehung» der Deutschen rückgängig machen. Er gilt deswegen an deutschen Universitäten als «untragbar», erhält aber 1967 einen Lehrstuhl für Politologie an der Uni Innsbruck. Später fungiert er als Berater von Franz Josef Strauss und schreibt einige seiner gefürchteten Reden.

In dieser Zeit beobachtet Mohler die Auflockerung der Machtblöcke unter der Dominanz der USA und der Sowjetunion. Es entstehen Möglichkeiten für neue Konstellationen. So verlangt Mohler auch angesichts der Entwicklung in China die Wiedervereinigung Deutschlands, dessen atomare Bewaffnung an der Seite Frankreichs und die Loslösung von den USA. Seine geopolitischen Überlegungen provozieren eine Debatte in Deutschland.

Trotz solchen heute teils aktuell wirkenden Ideen bleibt Mohler hinter den Möglichkeiten seiner Zeit zurück, sein fragwürdiges Konzept von «Lebensraum» ist angesichts der Globalisierung und Urbanisierung hoffnungslos veraltet. Er will nicht akzeptieren, dass im Atomzeitalter die Vermeidung des Krieges nunmehr die «Politik par excellence» (Heinrich von Treitschke) sein muss. Mohler ignoriert, dass das Zerstörungspotenzial moderner Waffen souveräne Staaten in ihrem politischen Handeln einschränkt.

Eine Renaissance erhält der 2003 in München verstorbene Mohler, wie eingangs erwähnt, durch die neue Rechte in Deutschland. Sie beruft sich auf sein Diktum, wonach die konservative Politik das Feld nach rechts öffnen und 1945 verlorenes Terrain zurückgewinnen müsse. Ihre Protagonisten sehen sich als die «wahre Alternative» für Deutschland und übersehen, dass Mohler ein Nachzügler der Weltgeschichte war. Seine Geopolitik war angesichts der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Globalisierung schon damals nicht mehr zeitgemäss. Mittlerweile macht die weltweite Digitalisierung sie hoffnungslos obsolet. In einer sich abzeichnenden Weltöffentlichkeit sind die Schranken zwischen Politik, Kultur und Moral durchlässig geworden.