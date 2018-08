Richard Holbrooke, der frühere US-Botschafter bei der UNO, erklärte Annan zum «Rockstar der Diplomatie». Der afghanische Staatschef Hamid Karsai huldigte ihn als «Präsidenten der Welt». Und Timothy Wirth von der UN-Stiftung wollte sogar einen «Hauch von Heiligkeit» bei dem Charismatiker mit der Wohlfühlstimme erkennen. Nachdem Annan am Samstag im Alter von 80 Jahren in Bern verstorben ist, häufen sich diese Superlative erneut.

Auch die Annan’sche Friedens-Bilanz fällt durchzogen aus. Annan schaltete sich zwar erfolgreich in die Unabhängigkeitsbestrebungen Ost-Timors von Indonesien ein. Schwere internationale Krisen wie diejenige um Irans mutmassliches Atomwaffenprogramm konnte er aber genauso wenig entschärfen wie die Gemetzel in Sudans Provinz Darfur. Gedemütigt wurde Annan einst von Iraks Diktator Saddam Hussein. Annan wollte erreichen, dass der Irak mit den UNO-Waffeninspektoren kooperiert. Saddam empfing den Generalsekretär 1998 in einem Palast, man schmauchte Zigarren, Annan liess sich vom rauen Charme des Herrschers betören. Saddam aber scherte sich nicht um die gemachten Zusagen.

Unter seiner Ägide hatten die Vereinten Nationen feierlich die sogenannten Millenniums-Entwicklungsziele proklamiert. Die Habenichtse im Süden sollten bis 2015 stärker am Wohlstand beteiligt werden. Regierungen versprachen, Seuchen niederzuringen und die Tore der Bildungsanstalten für alle zu öffnen. Zentrale Vorgaben wurden jedoch nicht erreicht. Das Elend der Welt liess sich nicht in einigen wenigen Jahren ausmerzen, wie Annan seinen Zuhörern oft weismachen wollte.

Mit Annans Name verbinden sich aber ebenso wolkige Reden, Schlappen und Tragödien. Der siebte UNO-Generalsekretär stiess schnell an die Grenzen des «unmöglichsten Jobs der Welt», wie der erste Generalsekretär Trygve Lie den Posten einst nannte. Annan blieb auffällig vage, als er zum Ende seiner Amtszeit (1997 bis 2006) seine Errungenschaften nennen sollte. «Eines der wichtigen Dinge, auf die wir uns in den vergangenen zehn Jahre konzentriert haben, ist die Armut und die ökonomische Entwicklung», sagte er.

«Überambitionierte Pläne»

Schlechte Noten erhielt Annan auch für seinen Umgang mit dem Völkermord in Ruanda 1994 und dem Massaker von Srebrenica 1995. «Der Feigheit» sei Annan schuldig, schrieb etwa Kenneth Cain, ein ehemaliger UNO-Experte für Menschenrechte. Annan habe bei beiden Dramen nur zugeschaut.

Auch die erstarrten Machtstrukturen der UNO blieben unter Annan die alten. Vor allem die wiederholt vorgetragene Forderung des Generalsekretärs, den Sicherheitsrat zu modernisieren, verpuffte folgenlos. Er musste gestehen: «Meine Pläne waren ambitioniert, einige würden sogar sagen: überambitioniert.»

Trotz der durchzogenen Bilanz: Kofi Annans Aufstieg zum Chef der UNO bleibt eine eindrückliche Leistung. Annan erblickte 1938 an der Goldküste (dem heutigen Ghana) im Westen Afrikas das Licht der Welt. Sein Vater, ein Adliger, verlangte von seinem Sohn immer Topleistungen. Kofi studierte Volkswirtschaftslehre und Management in den USA, er verfeinerte seine Kenntnisse der internationalen Politik am Uni-Institut HEI in Genf. Je mehr der junge Mann von der Welt und ihren Malaisen erfuhr, umso mehr wuchs sein Verlangen, diese Welt zu heilen.

Wo könnte er das besser als bei den Vereinten Nationen? In der Weltgesundheitsorganisation in Genf begann Anfang der 1960er-Jahre sein Aufstieg. Es folgen UNO-Stationen auf verschiedenen Kontinenten. Mit jedem Job wurde der Junge von der Goldküste geschmeidiger, geschickter, ehrgeiziger.

Schliesslich fanden die USA Gefallen an Annan und verhalfen ihm zum UNO-Spitzenjob. Dafür erwarteten die Amerikaner, dass Annan spurt. Er sollte mehr als Sekretär dienen denn als General führen. In Annans erster Amtszeit ging das Kalkül auf. Doch als die USA den Irak ins Visier nahmen, gab Annan sein berühmtes Kontra. 2012 kehrte er zur UNO zurück. Er versuchte sich als Sondergesandter an der Lösung des Syrien-Krieges. Schnell erkannte der erfahrene Krisenmanager, dass dieser Konflikt zu komplex ist und seinem guten Namen schadet. Nach wenigen Monaten schmiss Annan den Job wieder hin.