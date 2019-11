Dreister Einbruch in Dresdens berühmte Schatzkammer: «Anschlag auf kulturelle Identität Sachsens»

Die Täter agierten blitzschnell und gezielt, als sie kurz vor fünf Uhr gestern Montag in das „Grüne Gewölbe“ in Dresden, einer der reichsten Schatzkammern Europas, einstiegen. Wenige Minuten vor dem Coup legten die Täter mutmasslich einen Stromkasten in Brand, worauf vor dem Museum die Strassenbeleuchtung ausfiel. Nach Polizeiangaben kletterten mindestens zwei Täter - diese sollen auffallend kleingewachsen gewesen sein - durch ein schmales Fenster in das Museum im Westflügel des Dresdner Residenzschlosses.

Gezielt sollen die Täter in die prachtvollen Räume des historischen Museums mit rund 3000 Werken aus Gold, Silber, Edelsteinen, Elfenbein, Bernstein und Bergkristall eingedrungen sein, wo sie aus Vitrinen drei Juwelengarnituren aus dem 18. Jahrhunderts entwendeten. Die Diamanten- und Juwelengarnituren waren einst im Besitz des Kurfürsten und Herzog von Sachsen sowie König von Polen-Litauen, Friedrich August I, genannt „August der Starke“ (1670 - 1733). Die „Bild“-Zeitung spricht von einem Kunstraub in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro.