Ohne eine Miene zu verziehen

Putin nannte diesen gesamten Themenkomplex «einen Unsinn» und wies, einmal mehr, sämtliche Anwürfe der US-Geheimdienste und Ermittlungsbehörde zurück, er habe die Attacke angeordnet. Ohne eine Miene zu verziehen sagte er: Der «russische Staat» habe sich noch nie in «innere Angelegenheiten» Amerikas eingemischt und daran werde sich auch nichts ändern. Wer das Gegenteil behaupte, müsse die entsprechenden Beweise vorlegen, sagte Putin an die Adresse von Sonderermittler Robert Mueller, der am Freitag zwölf Mitarbeiter des russischen Militärnachrichtendienstes GRU angeklagt hatte. Sowohl Russland als auch die USA seien «demokratische Staaten», sagte Putin, der Ex-Geheimdienstler, und deshalb müssten Vorwürfe der Ermittlungsbehörden vor Gericht bewiesen werden.

So weit, so bekannt. Etwas überraschend war, wie beherzt Trump dem Russen zur Seite sprang. Er sehe «keinen Grund», sagte der amerikanische Präsident vor den versammelten Medien im finnischen Präsidentenpalast, das «sehr starke» Dementi Putins anzuzweifeln – obwohl er natürlich Vertrauen in die Arbeit seiner Geheimdienste habe. Damit aber nicht genug. Trump behauptete auch, dass die Demokraten, das Ziel des russischen Hackerangriffs, wohl etwas zu verbergen hätten. Und er erwähnte einen ehemaligen Informatik-Mitarbeiter der Demokraten, der in die Fänge der Justiz geraten ist, und stellte die kryptische Frage: «Was geschah mit den Servern?» Ein sichtlich animierter Putin wollte angesichts solcher Verschwörungstheorien nicht zurückstehen und sprach über die beiden Hedgefonds-Manager Bill Browder und George Soros, die angeblich den russischen und den amerikanischen Staat unterwandern wollten.