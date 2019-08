Noch muss sich Kira Peter-Hansen an alles gewöhnen. Seit sie Ende Mai ins EU-Parlament gewählt wurde, hat sich viel verändert. «Ich lebe ein Doppelleben», sagt die Dänin im Gespräch. Zu Hause in Kopenhagen treffe sie weiterhin ihre Freunde und Studienkollegen. Vor vier Wochen schrieb sie die letzte Uni-Prüfung – kurz darauf stimmte sie über die Ernennung der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ab. Die 21-jährige Wirtschaftsstudentin ist die jüngste EU-Abgeordnete aller Zeiten. Sie sitzt für die dänischen Volkssozialisten (SF) im EU-Parlament, die in der grünen Fraktion angehören. «Es ist eine komplett andere Welt», sagt sie. Was sie in der fünfjährigen Legislaturperiode erreichen will? Grüne Klimapolitik vorantreiben und ihrer jungen Wählerschaft eine Stimme geben.

Derzeit kann sie sich vor Journalistenanfragen kaum retten. Alle wollen von ihr wissen, wie es ist, in einem Alter ins EU-Parlament einzuziehen, in dem andere ihr erstes Praktikum absolvieren. Sie hat damit kein Problem. Im Gegenteil: «Ich denke mein Alter ist wichtig und es spielt eine Rolle». Viele Menschen würden ihr schreiben, dass ihre Wahl sie inspiriert habe. Insofern sei es ihre Aufgabe, jungen Menschen und vor allem auch jungen Frauen zu zeigen, dass sie sich einbringen können. Das Ziel müsse sein, dass die Gesellschaft als Ganzes besser abgebildet werde. «Nur so können wir eine bessere Politik für alle machen», so Peter-Hansen.

In Sörenberg geboren

Zur Vielfältigkeit im EU-Parlament trägt Peter-Hansen noch in einem weiteren Sinne bei: Sie ist Schweizerin. Im Jahr 1998 wurde sie Sörenberg geboren. Nach der Trennung ihrer Eltern fuhr sie jeweils ein- bis zweimal pro Jahr ihren Vater besuchen, der im Zentralschweizer Wintersportort in der Hotellerie tätig ist. Obwohl sie durchaus Sympathien für das System der direkten Demokratie hat, geht der Bezug zum Geburtsland kaum über Kindheitserinnerungen hinaus. Die Abstimmungs- und Wahlunterlagen landeten bis jetzt stets unausgefüllt im Papierkorb.