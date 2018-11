Sie ist keine Revolutionärin, die Amerika in eine linke Diktatur à la Venezuela verwandeln will, wie dies Präsident Donald Trump vor der Parlamentswahl behauptet hatte. Nancy Pelosi ist vielmehr eine Politikerin der alten Schule, die weiss, wie man Allianzen schmiedet, Geld sammelt, Stimmen zählt und Gesetzesentwürfe verabschiedet.

Natürlich ist sich Nancy Pelosi klar darüber, dass sie eine der unbeliebtesten Politikerinnen Amerikas ist – mit Zustimmungswerten, die selten die 30-Prozent-Grenze überschreiten, wie nationale Meinungsumfragen zeigen. Der Abgeordneten aus San Francisco (Kalifornien), die seit 2003 an der Spitze der demokratischen Fraktion im Repräsentantenhaus steht und höchstwahrscheinlich ab dem 3. Januar 2019 wieder als Präsidentin («Madam Speaker») der grossen Kammer amtieren wird, ist dies aber herzlich egal. Denn sie weiss: Das Zerrbild, das ihre Gegner von der 1940 geborenen Politikerin zeichnen, hat mit der Realität wenig gemein.

«Little Nancy», die Patriotin

Ihr Handwerk lernte Pelosi in einem kleinen Eckhaus im Stadtviertel «Little Italy» in Baltimore (Maryland). Dort herrschte ihr Vater, Thomas D’Alesandro, über eine Familie mit sechs Kindern, während er zuerst als Lokalparlamentarier, dann als Abgeordneter im nationalen Repräsentantenhaus (1939 bis 1947) und schliesslich zwölf Jahre lang als Stadtpräsident der (damals noch florierenden) Industriemetropole amtierte. «Old Tommy» wurde er genannt, und «Little Nancy» war oft an seiner Seite vorzufinden, wenn D’Alesandro Hof hielt, Jobs verteilte und Strategiedebatten hielt.

«Wir waren tiefgläubige Katholiken, sehr patriotisch, ausserordentlich stolz auf unsere italienischen Wurzeln und loyale Demokraten», pflegt Pelosi über ihre Familie zu sagen. Und bereits als Kleinkind habe sie gelernt, dass der grosse Unterschied zwischen den beiden Grossparteien die Frage der «ökonomischen Fairness» sei. Will heissen: Die Republikaner kümmerten sich nicht um die wirtschaftlichen Sorgen der kleinen Leute.