Diese 5 Dinge werden unter Biden besser für Europa – und die Schweiz

Jetzt, wo die Amtszeit von US-Präsident Donald Trump vorbei ist, scheuen sich Europas Politiker und Regierungschefs nicht mehr, ihre Ablehnung gegenüber der amerikanischen Politik der letzten vier Jahre offen zu zeigen. Zahlreich sind die Statements, die den Machtwechsel in Washington in grossen Worten bejubeln.

1. Der Ton

Die Tiraden von Donald Trump gegenüber der Europäischen Union sind legendär. Die EU sei für ihn «schlimmer als China», sagte Trump zum Beispiel beim letzten Weltwirtschaftsforum in Davos. Der US-Präsident wurde in den letzten vier Jahren auch nicht müde, all jene zu unterstützen, die die Europäische Union schwächen wollen. Sei es die Brexiteers in Grossbritannien, den Semi-Autokraten Viktor Orban in Ungarn oder die rechtspopulistische Lega um Matteo Salvini in Italien. Joe Biden dagegen gilt als treuer Freund Europas.

Allerdings: Trotz einem neuen, freundlicheren Ton aus Washington werden alte Differenzen nicht einfach aus dem Weg geschafft sein. Zum Beispiel das grosse Handelsdefizit der EU mit den USA oder das geopolitisch umstrittene Projekt der Nordstream-Gaspipeline mit Russland.