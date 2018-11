Selbst mit nur einer Mehrheit in einer der beiden Kammern könnten sie viele politische Projekte des Präsidenten und der Republikaner blockieren – so wie es die Republikaner während der Präsidentschaft von Barack Obama taten.

Der Kongress ist massgeblich an der Gesetzgebung beteiligt und hält wichtige Kontrollfunktionen gegenüber dem Präsidenten inne. Unter anderem legt er auch den Staatshaushalt fest, den der Präsident zum Regieren braucht. Aktuell halten die Republikaner sowohl im Senat wie auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit. Die Erfahrung aus vergangenen Wahlen zeigt aber, dass in den Midterms häufig die regierende Partei abgestraft und die Mehrheitsverhältnisse neu geregelt werden. Erobern die Demokraten die Mehrheit im Kongress zurück, können sie den Handlungsspielraum von Präsident Trump erheblich einschränken.

Wie wahrscheinlich ist eine Machtverschiebung?

Meinungsforscher gehen davon aus, dass die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückerobern werden. Die Website Fivethirtyeight schätzt die Chancen der Demokraten, die Mehrheit in der grossen Parlamentskammer zu stellen, auf 85,6 Prozent (Stand 5. November). Die Demokraten brauchen 23 zusätzliche Sitze, um die Mehrheit zu drehen.

Anders sieht es im Senat aus, wo die Demokraten deutlich mehr Sitze verteidigen müssen als die Republikaner: Von den 35 Sitzen, die dieses Jahr zur Wahl stehen, sind bereits 26 in der Hand der Demokraten. Zudem befinden sich 10 Sitze, die aktuell von Demokraten gehalten werden, in Bundesstaaten, die bei der Präsidentenwahl 2016 für Trump gestimmt haben. Umgekehrt halten die Republikaner nur einen Sitz in einem Staat, in dem Hillary Clinton gewonnen hat. Hier schätzt die Website Fivethiryeight die Erfolgschancen der Demokraten, die Mehrheit im Senat zu erreichen, lediglich auf 14,4 Prozent (Stand 5. November).