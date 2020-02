Die «Unbeugsamen» gegen Präsident Macron

Protest Emmanuel Macron hat es nicht besser als Odysseus: Kaum hat er eine Klippe umschifft, droht das nächste Ungemach. Nach den grimmigen Gelbwesten stellten ihn die aufmüpfigen Bahngewerkschafter auf die Probe. Ihre Proteste sind zwar abgeflaut: Der neuste Bahnstreik von Montag zeigte umso weniger Wirkung, als viele Franzosen derzeit in den Winterferien weilen.

Gleichentags hat die Nationalversammlung die Debatte zur Rentenreform gestartet. Als dritte Prüfung stellen sich dem Präsidenten nun die «Unbeugsamen» in den Weg. So nennen sich die Vertreter der Linkspartei «La France insoumise» (LFI). Ihr Anführer Jean-Luc Mélenchon weiss, dass die Macron-Partei «La République en marche» im Parlament die absolute Mehrheit hat. Also versucht er es mit Obstruktionspolitik: Mit 23'000 Zusatzanträgen durchkreuzen seine aufrechten Abgeordneten den Plan der Regierung, die Reform vor der Sommerpause zu verabschieden. Und danach schlösse sich das Zeitfenster bis zu den Senatswahlen im Herbst, weshalb sich die Rentendebatte bis zum Jahresende hinziehen würde. Das würde wohl auch den wackersten Helden im Elysée-Palast zermürben.

Schon in der vorberatenden Kommission hatten die Unbeugsamen so viele Zusatzanträge eingereicht, dass die Macronisten gar nicht anders konnten, als sie gesamthaft abzuschmettern. Die gleiche Taktik verfolgt Mélenchon im Parlament, um die Regierung zu zwingen, den Verfassungsartikel 49.3 einzusetzen. Er ermöglicht es, ein Projekt ohne Sachabstimmung durchzudrücken. Der Vorsteher der gemässigten Gewerkschaft CFDT, Laurent Berger, warnte indes am Sonntag: «Im aktuellen Klima aus kollektiver Hysterie, Unwahrheiten und Misstrauen wäre der Einsatz des Artikels 49.3 schrecklich für unsere Demokratie.»

Zumal die Unbeugsamen mit ihrem Widerstand längst nicht allein sind. Sozialisten und Kommunisten mobilisieren gegen die vorgesehene Auflösung der 42 Spezialrentenkassen vor allem im öffentlichen Dienst; Beamte, Lehrer, Bahn- oder Elektrizitätsarbeiter befürchten daraus finanzielle Nachteile. Die konservativen Republikaner lehnen die Reform ihrerseits ab, weil Premierminister Edouard Philippe bis heute nicht anzugeben vermochte, wie er sie finanzieren will. Für April ist zwar eine «Finanzierungs-Konferenz» geplant; bis dann sollen die Abgeordneten das Projekt aber bereits in erster Lesung durchgewunken haben.

Bevölkerung mehrheitlich gegen Macrons Reform

Die Macron-Partei hat sich dieses Ziel auch deshalb gesteckt, weil im März in ganz Frankreich Kommunalwahlen sind. Bis dahin will sie ein Zeichen gesetzt haben, dass sie überhaupt in der Lage ist, die Reform durchzubringen. Angesichts von insgesamt 41'000 Zusatzanträgen aller Oppositionsparteien ist dies alles andere als sicher.

In den Meinungsumfragen spricht sich eine Mehrheit der Befragten weiter gegen die Reform aus. Die Einführung eines «universellen» und damit gerechteren Systems wird zwar allgemein begrüsst. Die Unfähigkeit der Regierung, die Auswirkungen auf die Staatsfinanzen oder auch nur auf die einzelnen Rentenbezüger zu beziffern, macht aber viele Franzosen skeptisch.

Obwohl der Reformbedarf an sich ausgewiesen ist: Das französische Rentensystem ist unübersichtlich, ungerecht und unterfinanziert. Doch die Macron-Reform wirkt selber improvisiert und wird von der Regierung regelmässig modifiziert. «Das ändert jede Woche, wenn nicht jeden Tag», erklärte am Montag ein 25-jähriger Student namens Alexandre in der Zeitung «Le Parisien». «Das einzige, was mir bleibt, ist die Erkenntnis, dass unter dem Strich viele Berufe zu den Verlierern gehören werden.»

Macron muss seine Reform nicht nur gegen die Unbeugsamen, sondern gegen die öffentliche Meinung durchbringen. Kein leichtes Unterfangen in Frankreich, wo die explosive Rentenfrage schon mehr als eine Regierung zu Fall gebracht hat. Vielleicht tröstet sich Macron damit, dass Odysseus am Schluss doch noch am Ziel anlangte. Lädiert ist er aber schon jetzt.