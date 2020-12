Die Stimmung auf der isolierten Insel kippt: Jetzt prügeln sich die Briten schon auf dem Friedhof

Wissen Sie, was wir in London grad tun, statt uns vorsichtig-fröhlich auf Weihnachten einzustimmen? Wir sitzen in unserem Reihenhäuschen und fragen uns, was als Nächstes passieren soll. Wir fragen uns, wie es den Nachbarn und unseren Freunden geht. Mit ihnen persönlich sprechen aber können wir nicht. Was sie umtreibt, wie sie mit der Situation zurechtkommen, das müssen wir auf Twitter und Facebook nachlesen. Eines aber ist klar: Statt weihnachtlicher Stimmung dominiert auf der britischen Insel derzeit ein ganz anderes Gefühl: Zorn.

Und das liegt zuallererst an Boris Johnson, der das Königreich in diese doppelt verzwickte Situation katapultiert hat. Nach seinem Plan hätte der britische Premier dieser Tage einen Triumph feiern und mit wehenden Fahnen den Brexit begehen wollen. Stattdessen hat die Mutation des Coronavirus jetzt das ganze Königreich in eine Krise gestürzt. Und zwar auch deshalb, weil Johnson kindische Wortgefechte mit politischen Gegnern offenbar wichtiger waren als eine nüchterne Einschätzung der Lage.

Aus lautem Hohn wird plötzlich stille Verzweiflung

Ein Beispiel gefällig? Als Johnsons Widersacher im Parlament, Labour-Chef Keir Starmer, vor kurzem die Frage stellte, ob die versprochene weihnachtliche Lockerung der Coronamassnahmen angesichts der rasant ansteigenden Fallzahlen noch zu verantworten sei, lachte Johnson höhnisch. Man könne nur allzu gut erkennen, was Starmer im Sinn habe, keifte der Premier: «Er will uns Weihnachten stehlen!» An der einwöchigen Weihnachtslockerung würde klar festgehalten, polterte er.