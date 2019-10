Die Kurden, Trump, Erdogan und Assad: Was du über die Kriegswirren in Rojava wissen musst

Im Stundentakt ändern sich die Schlagzeilen über den Krieg in Nordsyrien: «Türkische Truppen marschieren in Syrien ein», «IS-Terroristen nutzen Chaos nach türkischer Invasion», «Kurden bitten Präsident Assad um Hilfe». Verwirrung total. Klar ist: Die Situation für die Kurden spitzt sich stetig zu, Hunderttausende haben ihre Häuser verlassen und sind auf der Flucht. Die Zahl der Todesopfer, darunter Zivilisten, Kinder und Journalisten, steigt täglich.

Bei den verschiedenen involvierten Akteuren und den sich überschlagenden Ereignissen die Übersicht zu behalten, ist schwierig. Die Situation ist komplex, dem Krieg voraus geht ein bereits lang andauernder Konflikt zwischen den verschiedenen Parteien. Dass nun auch der syrische Präsident Bashar al-Assad und Russlands Machthaber Wladimir Putin ihre Finger im Spiel haben, macht die Angelegenheit nicht einfacher.

Um was geht es eigentlich?

Am 9. Oktober startete der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seinen Angriffskrieg gegen Nordsyrien. Die Invasion nennt er «Operation Friedensquelle». Seit Monaten drohte Erdogan damit, türkische Truppen über die Grenze nach Syrien zu schicken. Sein Plan ist die Errichtung einer 30 Kilometer breiten Pufferzone, die sich vom Fluss Euphrat in Richtung Osten entlang der Grenzlinie erstreckt. So will er die Kurden, die sich auf diesem Gebiet in den letzten Jahren eine autonome Selbstverwaltung aufgebaut haben, vertreiben und syrische Flüchtlinge aus der Türkei in die Zone umsiedeln.

Schon im August 2016 und im Januar 2018 griff Erdogan mit einer Militäroffensive kurdische Gebiete in Nordsyrien an. Die zweite endete mit der Einnahme der Stadt Afrin. Bereits diese Angriffe wurden von der internationalen Gemeinschaft aufs Schärfste verurteilt. Doch Erdogan hielt an seinem Plan fest und betonte, dass er nach Afrin das komplette Grenzgebiet von den kurdischen Selbstverwaltern säubern wolle.

Im Juli dieses Jahres drohte Erdogan erneut mit dem Einmarsch in Nordsyrien. Doch die amerikanische Regierung warnte die Türkei damals eindringlich vor einer Offensive gegen die Kurden. Denn: Die kurdischen Volksverteidigungseinheiten in Nordsyrien YPG und YPJ waren im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat ein wichtiger Partner der USA. Noch im Sommer waren hunderte US-Soldaten just in dem Gebiet stationiert, das Erdogan zu einer Pufferzone machen will. Vorerst konnte der türkische Präsident sein Vorhaben also nicht in die Realität umsetzen.

Als der US-Präsident Donald Trump am 7. Oktober verkündete, dass er seine Truppen aus Nordsyrien abziehen wolle, setzte er damit gleichermassen den Startschuss für Erdogans Militäroffensive. Dafür wurde Trump heftig kritisiert. Sowohl von den Demokraten als auch aus der eigenen Partei hiess es, der Rückzug sei ein Verrat an den eigenen Verbündeten.