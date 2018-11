Harry Louis macht Pause, isst eine Hühnchenkeule mit Reis und Bohnen. Trotz der eigentlich fantastischen Aussicht auf Meer und Palmen – richtig geniessen kann er sein Essen nicht. Die Fenster seiner Villa am Strand des Touristenortes Sainte Anne an der Südküste Guadeloupes sind geschlossen. «Das hältst du sonst nicht aus. So schlimm war es noch nie», sagt der 69-jährige Rentner. Es, damit meint er die Sargassen, Braunalgen, welche das Meer dieses Jahr in noch nie gesehenen Massen anspült. Diese verfaulen jetzt auf dem Sand vieler Strände in der Karibik. Sogar einige Kilometer hinter der Küste bläst einem der Wind die nach säuerlich-fauligen Eiern riechende Luft in die Nase. Für Harry Louis ist das schon zum Alltag geworden. «Das Leben hier ist wirklich unangenehm. Es stinkt, man bleibt zu Hause, es ist eine Katastrophe.» Doch es ist nicht nur ein unangenehm starker Geruch, der Louis’ Leben zur Hölle macht.

Das Verfaulen der Algen setzt Ammoniak und Schwefelwasserstoff frei – hochgiftige Gase. Harry Louis hat am Morgen seinen Fernseher von der Wand im Wohnzimmer geschraubt. Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr muss der gross gewachsene Mann ein neues Gerät kaufen, weil die Elektronikteile durch die Gase regelrecht zerstört werden. «Mein Tablet, mein Laptop und die Klimaanlage, all das musste ich schon ersetzen. Mein Nachbar hat dieses Jahr schon drei Klimageräte ersetzen müssen.» Man könne sich nur denken, was die Gase mit der Gesundheit anstellen.

40'000 Tonnen Braunalgen strandeten bereits an den Stränden Guadeloupes – allein in diesem Jahr. Die Kosten für die Räumung belaufen sich inzwischen auf umgerechnet rund sechs Millionen Franken.

Noch grösstenteils unerforscht «Wir sprechen hier von einem globalen Problem», sagt Pierre-Yves Pascal, der an der Universität in Guadeloupes grösster Stadt Pointe-à-Pitre Meeresbiologie unterrichtet. Eigentlich lebten die Braunalgen im Atlantik östlich von Florida in der Sargassosee. Vermutlich seien es veränderte Strömungsverhältnisse, welche die Sargassen an die Atlantikküsten tragen. Betroffen sind Afrikas Westküste, Südamerikas Nordosten und, in grossem Ausmass, die Karibik. Seit 2011 stranden die Braunalgen dort, bisher in einer überschaubaren Menge. Warum es jetzt plötzlich so viele sind, weiss man nicht genau. Sand aus der Sahara, der immer öfter über den Atlantik geblasen werde und somit Eisen ins Wasser bringt, könne genauso die Ursache sein wie der Klimawandel. Bisher seien die Algen aber zu wenig erforscht, um Schlüsse zu ziehen.